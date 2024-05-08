РФ возобновила активные штурмы: что известно о возможном наступлении на Сумы и Харьков

Российские оккупанты создают группировку войск в Курской области.

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Российские оккупанты могут пойти в наступление на Сумы и Харьков / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ Анатолий Шкинев, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты могут пойти в новое наступление на севере страны. Они уже создают группировку войск в Курской области. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавил, что враг возобновил активные штурмовые действия на восточном направлении Харьковской области. В то же время у оккупантов нет успехов.

"Что касается севера: враг создает группировку войск определенную, дальше будем анализировать: это для вероятного удара с севера или других территорий. Принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", - добавил Синегубов. видео дня

Глава ОГА добавил, что власти уже разработали план вероятной эвакуации жителей Харькова.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наступление на Сумы - что говорят в ОГА

Начальник Сумской ОГА Владимир Артюх провел заседание Совета обороны области. Он отметил, что на границе с Сумской областью пока не наблюдается увеличения ударных групп войск российских оккупантов. Украинские военные находятся в полной боевой готовности.

В то же время в Сумской области планируют усилить оборонительные рубежи вокруг многих населенных пунктов.

"С целью сохранения жизни населения, которое находится в 5-10 километровой зоне от линии соприкосновения от возможных действий диверсионных групп противника, артиллерийских и авиационных обстрелов, рекомендуется эвакуировать людей в безопасные подготовленные места в соответствии с планами эвакуации общин Сумского, Ахтырского, Конотопского и Шосткинского районов", - говорится в сообщении.

Возможна атака РФ на Харьков или Сумы

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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