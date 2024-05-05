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"Перемололи" сотни оккупантов: в ВСУ разгромили фейк РФ о захвате Красногоровки

Алексей Тесля
5 мая 2024, 19:26
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Красногоровка находится под контролем подразделений ВСУ, сообщил Назар Волошин.
'Перемололи' сотни оккупантов: в ВСУ разгромили фейк РФ о захвате Красногоровки
ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

Красногоровка в Донецкой области находится под контролем подразделений ВСУ, но оккупанты не оставляют попыток штурмовать город, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Время от времени оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Часть вражеских групп, успевших зайти и спрятаться на территории завода, находятся под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда", - сообщил он "Укринформу".

Украинский защитник отмечает, что Красногоровка находится под контролем подразделений ВСУ, хотя вражеская пропаганда периодически публикует информацию, что их армия вошла в него. Он уточнил, что за минувшие сутки воины 59-й бригады ликвидировали штурмовую группу противника, уничтожили два вражеских БМП.

видео дня

По его словам, вражеские штурмовые группы, прорвавшиеся к Красногоровке, находятся сейчас в сложном положении, поскольку практически лишены боекомплекта и поддержки бронетехники. Силы обороны сдерживают продвижение противника вглубь города, ситуация находится под контролем ВСУ.

"Только за минувшие сутки в районе Первомайского - Красногоровки во время вражеских штурмов только силами 59-й бригады уничтожено более сотни оккупантов. В целом же попытки врага продвинуться сопровождаются большими потерями", - добавил Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра. ВСУ удерживают город, несмотря на атаки врага, рассказал Олесь Маляревич.

Напомним, ранее в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке. Населенный пункт Очеретино находится под огневым контролем украинских воинов, говорит Назар Волошин.

Как сообщалось ранее, ВСУ "отжали" позиции у РФ на востоке. Российская группировка в Красногоровке сейчас в сложном положении, подчеркнул Юлиан Репке.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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