Две ГЭС выведены из строя: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях

Во время утренних обстрелов страны-агрессора РФ критической инфраструктуры Украины в ночь на 8 мая 2024 года значительные повреждения были нанесены объектам гидроэнергетики. Об этом сообщается в Telegram-канале госкомпании "Укргидроэнерго".
"На сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств", — говорится в сообщении.
Кроме того, из-за значительного дефицита электроэнергии в течение дня, вызванного повреждением украинских электростанций, в компании "Укрэнерго" сообщили, что им придется пойти на ограничение промышленного потребления с 18:00 до полуночи, а также возможны аварийные отключения бытовых потребителей, если потребление будет продолжать расти.
Как говорят специалисты, дефицит электроэнергии в Украине наблюдается значительный в течение почти всего дня. И, соответственно с 18:00 до 00:00 потребление промышленных объектов будет ограничиваться. При росте потребления возможны аварийные отключения, что коснутся и бытовых потребителей.
"Сегодня вечером, 9 мая, с 18:00 до 00:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей", ‒ подытожили в "Укрэнерго".
Что такое гидроэлектростанция?
Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и приливных движениях; вид гидротехнического сооружения. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сообщает "Википедия".
Ракетный удар по Украине 8 мая 2024
После трех часов 8 мая ночи российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку. К тому времени большинство областей уже час были в опасности из-за массированной атаки БПЛА. Взрывы раздавались во Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве - активно работали украинские силы ПВО.
В Киевской городской администрации сообщили, что РФ применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев по разным направлениям.
По словам глава КГВА Сергея Попко, силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены.
В Минэнерго сообщили, что оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.
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