Залужного уволили с военной службы: он получил новое назначение

Зеленский официально назначил экс-главнокомандующего ВСУ послом в Великобритании.

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Залужного уволили с военной службы по состоянию здоровья - его официально назначили послом в Великобритании/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/vzaluzhnyi

Глава Украинского государства Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы в отставку. Другим указом он был назначен послом Украины в Великобритании.

Об этом говорится в соответствующих указах, которые были обнародованы на сайте президента Украины.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №309/2024, который был опубликован 8 мая. видео дня

Указом президента №316/2024, который был обнародован 9 мая, Залужный назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Отставка Залужного - что известно

Напомним, что 8 февраля генерала Валерия Залужного отправили в отставку. Президент Украины провел встречу с генералом Валерием Залужным и предложил ему продолжить пребывание в команде.

У президента Владимира Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного. Подоляк подтвердил, что Банковая была не довольна результатами прошлогодних контрнаступательных операций на передовой под руководством Залужного.

После этого стало известно, что Залужному дают новую должность - сообщалось, что Зеленский принял решение сделать бывшего главнокомандующего ВСУ послом Украины в Великобритании.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали назначения Залужного послом. Президент Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Лондоне, поскольку необходим был человек с военным бэкграундом, заявил Дмитрий Кулеба. При этом глава МИД отметил, что Залужный заинтересован в дипломатической работе.

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