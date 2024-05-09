РФ может напасть на еще 2 страны уже в этом году: Загородний сделал неутешительный прогноз

Страна-агрессор Россия может напасть на еще две страны - Грузию и Казахстан. Это может произойти уже в этом году.
Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду. По его словам, Россия может развязать новые военные конфликты, которые могут быть направлены против НАТО или других стран.
"Я не исключаю военных операций РФ в Грузии, Казахстане уже в этом году. Ведь то, как развиваются события в Грузии, очень похоже на то, что происходило в Украине в 2013 году, а продавливание закона об "иноагентах" создает почву для такой операции", - отметил Загородний.видео дня
По словам военного эксперта, также есть предпосылки для развертывания операции против Казахстана.
"По Казахстану также есть предпосылки для развертывания какой-то спецоперации, поскольку России необходимо получить контроль над нефтеперерабатывающими заводами страны и газотранспортной системой для экспорта газа в Китай", - сказал эксперт.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Ранее дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко сказал, какой хитростью Путин сдерживает НАТО - он успешно пользуется своим блефом. Российский диктатор постоянно угрожает применить тактическое ядерное оружие, чем приводит западных партнеров в состояние политического паралича.
Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко оценил запас прочности оккупантов и отметил, что РФ хватит сил ещё на 1,5-2 года войны.
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