ВР уволила вице-премьера Кубракова: Мининфраструктуры хотят разделить пополам

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры хотят разделить на два отдельных ведомства.

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ВР уволила вице-премьера Александра Кубракова/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в четверг, 9 мая, уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. За соответствующее решение проголосовали 272 нардепа.

Во время голосования самого чиновника в зале заседаний не было.

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Проект постановления об увольнении Кубракова был зарегистрирован в Раде 9 мая.

Сам Кубраков еще перед увольнением отмечал в Facebook, что глава правительства и фракция "Слуга народа" не обсуждали с ним решение о его отставке, а также не приглашали его на заседание фракции и профильного комитета.

"Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой - за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством - путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность", - отреагировал Кубраков.

Кто такой Александр Кубраков? Александр Кубраков – украинский политик, предприниматель, эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры с 1 декабря 2022 года. Был министром инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года по 1 декабря 2022 года. Директор ассоциации "Информационные технологии Украины", руководитель сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования (2016-2019). Глава Укравтодора (ноябрь 2019-го – май 2021 года), пишет Википедия.

Мининфраструктуры хотят разделить пополам

Еще 8 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа" сообщала, что на заседании фракции в среду было принято решение разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства. Источники УП рассказали, якобы представители комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства во время заседания фракции сказали, что это ведомство якобы "провалило региональную политику".

После этого Комитет предложил разделить ведомство и создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Отмечается, что такую идею поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции.

Продление военного положения и мобилизации - последние новости

Напомним, в среду, 8 мая, Верховная Рада продлила мобилизацию и военное положение и назвала сроки. За соответствующий документ проголосовали 339 нардепов. Военное положение продлевают на 90 дней с 14 мая по 11 августа 2024 года.

Также в этот же день ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных. В Верховной Раде рассказали, что он предусматривает. Мобилизоваться из тюрьмы не смогут депутаты, часть топ-коррупционеров и лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления, например, убийства и изнасилования.

В четверг, 9 мая, Рада приняла закон, который в разы повышает штрафы для уклонистов. Теперь за неявку в ТЦК и СП по повестке и уклонение от постановки на учет сначала будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен.

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