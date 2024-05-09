В Раде рассказали, придется ли идти в ТЦК после электронного кабинета: нардеп "напугал" украинцев

Очереди в ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы) удастся частично разгрузить сразу после введения электронного кабинета военнообязанного. Надежду на это на парламентском брифинге высказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады и нардеп из фракции "Голос" Роман Костенко.
Однако, говорит народный избранник, возможность дистанционно обновлять данные не позволит избежать посещения ТЦК
По словам Костенко, в мае очереди в ТЦК возникли потому, что туда массово пришли люди, у которых есть бронь от мобилизации или какие-то серьезные проблемы со здоровьем, и они уверены, что "практически наверняка не будут призваны".
"Мы думаем, что, возможно, частично это [очереди в ТЦК ‒ Главред] разгрузит электронный кабинет, который позволит людям регистрироваться дистанционно. Нам вчера его презентовали, там есть к нему некоторые вопросы, но в целом он может это сделать. Но после этого все равно людям придется идти в военкомат", — заявил нардеп.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Мобилизация 2024 в Украине - последние новости
Ранее в Минобороны сказали, когда "ограниченно годным" проходить ВВК. Направление на ВВК будет выдавать территориальный центр комплектования, где человек состоит на учете, пояснила Оксана Сухорукова.
Также ранее в Верховной Раде сделали заявление, когда могут принять новые штрафы для уклонистов. Отмечалось, что Верховная Рада может уже на этой неделе, с 6 по 12 мая, рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.
Позднее нардеп рассказал, как наказывают работников ТЦК. Если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения, они регистрируются и расследуются, рассказал народный избранник Федор Вениславский.
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