В Раде рассказали, придется ли идти в ТЦК после электронного кабинета: нардеп "напугал" украинцев

Очереди в ТЦК удастся частично разгрузить после введения электронного кабинета, но в военкомат прийти все равно придется, сказал нардеп Роман Костенко.

https://glavred.info/ukraine/v-rade-rasskazali-pridetsya-li-idti-v-tck-posle-elektronnogo-kabineta-nardep-napugal-ukraincev-10563761.html Ссылка скопирована

Очереди в военкомат - нужно ли идти в ТЦК после электронного кабинета / коллаж Главред, фото Mil.gov.ua и УНИАН

Очереди в ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы) удастся частично разгрузить сразу после введения электронного кабинета военнообязанного. Надежду на это на парламентском брифинге высказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады и нардеп из фракции "Голос" Роман Костенко.

Однако, говорит народный избранник, возможность дистанционно обновлять данные не позволит избежать посещения ТЦК

По словам Костенко, в мае очереди в ТЦК возникли потому, что туда массово пришли люди, у которых есть бронь от мобилизации или какие-то серьезные проблемы со здоровьем, и они уверены, что "практически наверняка не будут призваны".

видео дня

"Мы думаем, что, возможно, частично это [очереди в ТЦК ‒ Главред] разгрузит электронный кабинет, который позволит людям регистрироваться дистанционно. Нам вчера его презентовали, там есть к нему некоторые вопросы, но в целом он может это сделать. Но после этого все равно людям придется идти в военкомат", — заявил нардеп.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация 2024 в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны сказали, когда "ограниченно годным" проходить ВВК. Направление на ВВК будет выдавать территориальный центр комплектования, где человек состоит на учете, пояснила Оксана Сухорукова.

Также ранее в Верховной Раде сделали заявление, когда могут принять новые штрафы для уклонистов. Отмечалось, что Верховная Рада может уже на этой неделе, с 6 по 12 мая, рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.

Позднее нардеп рассказал, как наказывают работников ТЦК. Если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения, они регистрируются и расследуются, рассказал народный избранник Федор Вениславский.

Другие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред