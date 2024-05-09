Рада приняла закон, который в разы повышает штрафы для уклонистов

Теперь за неявку в ТЦК и СП по повестке и за уклонение от постановки на учет сперва будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен.

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Закон, повышающий штрафы для уклонистов: Рада проголосовала / коллаж Главред, фото УНИАН

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10379 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения". "За" проголосовали 256 нардепов.

Теперь ‒ после вступления в силу законопроекта - за неявку в ТЦК и СП (в просторечии – военкомат) по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных сперва будут назначать минимальный штраф в 17 тысяч гривен. А, предприятия, в свою очередь, которые игнорируют необходимость ведения воинского учета сотрудников, будут штрафовать на сумму от 34 тысяч гривен.

Кроме того, документ вводит такое понятие как заочные штрафы от ТЦК. Таким образом, если лицо не обновило свои данные ‒ либо не сообщило об изменении личных данных (семейное положение, состояние здоровья и тому подобное), не явилось по повестке, то сотрудники военкомата выносят решение о штрафе даже без составления административного протокола.

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Также новый закон продлевает срок административного задержания ‒ причем в случаях, которые необходимы для установления личности и/либо выяснения обстоятельств нарушения - до трех суток.

Новые штрафы вступят в законную силу на следующий день после того, как закон подпишет президент и текст законопроекта будет опубликован в газете "Голос Украины".

Мобилизация 2024 в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны сказали, когда "ограниченно годным" проходить ВВК. Направление на ВВК будет выдавать территориальный центр комплектования, где человек состоит на учете, пояснила Оксана Сухорукова.

Также ранее в Верховной Раде сделали заявление, когда могут принять новые штрафы для уклонистов. Отмечалось, что Верховная Рада может уже на этой неделе, с 6 по 12 мая, рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.

Нардеп Федор Вениславский рассказал, как наказывают работников ТЦК. Если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения, они регистрируются и расследуются.

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