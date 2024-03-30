Россия сделала ракету Х-101 вдвое опаснее: какие угрозы для Украины

Вторая боевая часть имеет поражающие элементы кубической формы. Обычно такие элементы используются в зенитных ракетах.

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Россия модернизировала ракету Х-101 / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, defence-ua

Военный портал сообщил, что страна-агрессор Россия начала производство обновленной версии крылатой ракеты Х-101. Она теперь оснащена двумя боевыми частями вместо одной - это делает ее вдвое опаснее.

Отмечается, что о модернизации впервые сообщили в январе 2024 года во время визита главы минобороны РФ Сергея Шойгу на предприятие МКБ "Радуга", где производят эти крылатые ракеты, передает Defence Express.

Вес предыдущей боевой части составлял около 400 кг. Однако новая версия ракеты Х-101 имеет две отдельные боевые части общим весом 800 кг.

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В то же время вторая боевая часть имеет поражающие элементы кубической формы. Обычно такие элементы используются в зенитных ракетах, но в случае применения для удара по наземным целям имеют значительный поражающий эффект против людей.

"Установка дополнительной боевой части в дополнение к обычной осколочно-фугасной состоялось благодаря уменьшению размера топливного бака. Что означает уменьшение дальности полета Х-101, но в случае уменьшения показателя с 5500 км до условных 2250 км (скорее - меньше) это не имеет большого значения", - говорится в сообщении.

О модернизации ракеты также сообщил Telegram-канал "Полковник ГШ". Там утверждают, что вторая боевая часть ракеты имеет элементы поражения в виде стальных фрагментов.

Модернизированная ракета Х-101 / скриншот: t.me/war_home

Что известно о ракете Х-101 Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия. По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Напомним, что Х-101, которая не долетела до Украины, убила и ранила десятки россиян. Стали известны подробности падения в Воронежской области ракеты, которую российские оккупанты запускали по Украине. В результате инцидента погибли 11 человек.

Эксперт предупредил, как часто РФ может атаковать "Цирконами". Россия может накапливать ракеты и соответственно интенсивнее их использовать, однако не так мощно, как бы она хотела. Украинские специалисты исследуют обломки.

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