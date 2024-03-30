Существуют риски для Путина: эксперт раскрыл, что произойдет в России после теракта

Безрассудные действия Путина, если он будет слишком давить в вопросах миграционной политики и ксенофобии может привести к всплеску ксенофобии в России.

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Кто стоит за терактом в "Крокусе" / коллаж: Главред, скриншот: видео

В интервью Главреду публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отреагировал на информацию издания Bloomberg о том, что окружение Путина в целом не верит в украинский след. Богданов рассказал, есть ли определенные риски непосредственно для Путина со стороны его окружения.

"Любой подрыв его легитимности - это для нас, безусловно, плюс. Я думаю, что сам Путин не верит в украинский след - он, хоть и больной человек, но он не тупой. У него много ошибок стратегического уровня, но он все-таки не тупой, чтобы настолько не понимать, что происходит в реальности. Вопрос в том, насколько он сможет убедить в этом свое окружение, свой элитарный пузырь. Хотя он врет об украинском следе, он все-таки собирается что-то с этим делать, потому что угроза исламского фундаментализма в России очень сильна", - отметил эксперт.

Юрий Богданов считает, что безрассудные действия Путина, если он будет слишком давить в вопросах миграционной политики и ксенофобии может привести к всплеску ксенофобии в России, которая критически зависит от мигрантов как важной рабочей силы в РФ.

"Потому что Россия - это стареющая страна с большим демографическим кризисом и мигранты из Средней Азии в значительной степени основная рабочая сила в очень многих отраслях: коммунальном хозяйстве, строительстве и тому подобное. Россия, как и Украина, сейчас испытывает решительную нехватку кадров и для военной промышленности, и в экономике в целом, потому что обе страны находятся, во-первых, в состоянии демографического кризиса, а во-вторых, война потребляет все больше и больше человеческих ресурсов не только на фронте, но и для производства военных нужд", - отметил он.

Также известно, что в обеих странах произошел отток людей. Если в Украине это довольно распределенный по разным демографиям набор населения, то из России преимущественно уехали наиболее квалифицированные работники, которых можно заменить на внутреннем рынке, но тогда надо набирать менее квалифицированных извне. Россияне закрывали эти проблемы за счет стран Средней и Центральной Азии - Таджикистан и Узбекистан были бесспорными лидерами по поставкам трудовых ресурсов в РФ.

"Если сейчас произойдет всплеск ксенофобии, то, с одной стороны, это может спровоцировать дополнительный отток мигрантов из России. А это большой минус как для экономики, так и для способности РФ воевать. С другой стороны, это может радикализировать радикально настроенных мусульман и создать дополнительные возможности для вербовки тех же боевиков в ИГИЛ или другие радикальные движения. Этот процесс не быстрый, но в течение 6-12 месяцев он может довольно серьезно отразиться на России", - пояснил Богданов.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Что касается реакции элит, для Путина их реакция является угрозой, только если теракты будут постоянно продолжаться. Тогда они будут понимать, что Путин не является частью решения этой проблемы.

"То есть если он будет терять контроль за управлением страной, тогда вполне возможно, что его ждут плохие новости или дополнительное давление со стороны элит. Надо понимать, что сейчас Россия уже не та диктатура, какой она была еще до 24 февраля, когда она была электорально-информационной автократией, когда Путин управлял информационной повесткой дня, экономикой через подконтрольных ему олигархов, и был своеобразным арбитром между различными элитарными группами. Сейчас он вместе со своим окружением построил четкую, почти военную диктатуру в чистом виде. То есть настоящую тиранию вроде северо-корейской или немецкой 1930-х годов прошлого века. А это более концентрированная история, и поэтому устранить его может только широкий элитарный мятеж. А он возможен лишь при условии, если ситуация в России совсем выйдет из-под контроля. Пока до этого далеко, и пока все может больше определяться экономическими факторами, чем таким террором", - подробно объяснил эксперт.

Если террор станет системным и реакция Путина тоже будет неадекватной (например, он тоже начнет высылать мигрантов, начнутся какие-то этнические погромы).

"В мировом языке только три русских слова попали туда без перевода - "спутник", "аппаратчик" и "погром". Погром - это давняя русская традиция, и если начнутся какие-то этнические или религиозные беспорядки, это может быть очень хорошим для нас знаком. Кровавым для России, но хорошим для нас. Но пока не будем слишком оптимистичными. Хотя учитывая то, насколько ситуация в России перегрета (вспомните даже те истории в Махачкале, когда местные искали евреев в самолетах), триггернуть ее может что угодно", - отметил Богданов.

Он считает, что Россия перенакачана пропагандой ненависти и эта ненависть может очень легко отразиться и в режим, и в самих россиян. Вопрос лишь в том, что станет триггером и будет окончательным моментом, когда начнется какая-то цепная реакция.

"Но пока все предпосылки для этого есть. Будет это через неделю или через три года - предсказать сложно. История так не работает, потому что она довольно непредсказуема для наблюдателя, который живет в одно время с событиями", - отметил Богданов.

Смотрите интервью Юрия Богданова Главреду о последствиях обвинений Кремля:

Напомним, что в СМИ "слили" настроения Кремля относительно бойни в "Крокусе". В Кремле не верят словам Путина о якобы причастности Украины к бойне в "Крокус Сити Холл", пишет Bloomberg со ссылкой на четырех человек, близких к Кремлю.

Эммануэль Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холл. Он подчеркнул, что за нападением на россиян в ТЦ Крокус-холл Московской области стоит "Исламское государство". Он отверг все обвинения Кремля в отношении Украины.

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