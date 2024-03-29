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ВСУ придется отступать: Зеленский обратился к Конгрессу относительно помощи Украине

Юрий Берендий
29 марта 2024, 23:19
Владимир Зеленский отметил, что из-за недостатка боеприпасов, украинским военным придется сужать линию фронта.
ВСУ придется отступать: Зеленский обратился к Конгрессу относительно помощи Украине
Зеленский допустил отступление ВСУ из-за отсутствия помощи от США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, deepstatelivemap, ua.depositphotos.com

Если США не смогут возобновить военную помощь для Украины, то украинским военным придется шаг за шагом отступать из-за невозможности удерживать широкий фронт против РФ. Об этом об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Washington Post.

По словам Зеленского, задержка Конгресса с утверждением пакета военной помощи в размере 60 миллиардов долларов дорого стоила Украине. Военные не могут планировать будущие операции, пока законодатели ссорятся уже почти шесть месяцев. Он предупредил, что украинским войскам, находящимся под давлением, возможно, придется отступить, чтобы обезопасить свою линию фронта и сохранить боеприпасы.

"Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет "Патриот", ни препятствий для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это означает, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами", - сказал он.

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Зеленский пояснил, что если для ведения эффективной обороны необходимо 8 тысяч артиллерийских снарядов в день, а в наличии только 2 тысячи, то приходится "возвращаться назад, сокращая длину линии фронта". В противном случае россияне могут прорваться к крупным городам.

"Мы пытаемся найти какой-то способ не отступать", - продолжил Зеленский.

По словам главы государства, пока Украина не будет иметь устойчивой поддержки США, "мы будем оставаться там, где мы сейчас на востоке". Он добавил, что Силы обороны Украины могут провести локальные наступательные операции, однако для полного вытеснения российских войск с территории Украины нужно больше оружия.

Зеленский отметил, что из-за внутренних разногласий в Конгрессе "мы потеряли полгода".

"Мы не можем больше терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что критики военной помощи Украине в Конгрессе США не до конца понимают последствий "падения Украины". Зеленский отметил, что если это произойдет, то Путин сможет разделить мир на друзей и врагов РФ.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Ситуация на фронте - последние заявления Зеленского

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский высказал предположение, что Украине не придется освобождать все оккупированные российскими войсками территории вооруженным методом.

Ситуацию на востоке страны удалось стабилизировать благодаря усилиям украинских Вооруженных сил. Однако, по словам президента, российские войска готовятся к возможному наступлению, которое может произойти в конце мая или в июне 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об активном строительстве новых оборонительных линий в трех полосах одновременно. Общая протяженность этих оборонительных фортификаций составит 2000 километров.

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