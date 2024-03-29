Путин может отдать все оккупированные территории: Зеленский назвал условие

Владимир Зеленский высказал предположение, что Украине не придется освобождать все оккупированные российскими войсками территории вооруженным методом. Об этом он рассказал в интервью CBS News.
По его словам, чтобы пошатнуть позиции российского диктатора Владимира Путина, украинским войскам достаточно будет выйти на пределы 2022 года.
"Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен, когда путин потеряет все, что он захватил после 2022 года, возрастет уверенность среди тех стран, которые еще сомневаются, поддерживать ли Украину, а путин потеряет силу в своем государстве", - подчеркнул Зеленский.видео дня
Он добавил, что после этого, Путин будет готов к проведению переговоров, а ключевым требованием цивилизованного мира к нему должно стать возвращение всех международно признанных украинских территории.
По словам Зеленского, когда это произойдет, только тогда Путин будет готов к диалогу и требованием цивилизованного мира к нему должно стать освобождение всех украинских земель. По мнению президента, необходимо заставить Путина обратить внимание на развитие своего государства, а не на агрессивные войны против Украины.
"Для этого нужно его ослаблять. Ослаблять на международном уровне. Как? Изолировать его экономически санкциями. Не просто искусственно что-то сказали о санкциях, а потом находим (пути) как их обходить", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что время и участники переговоров - это второстепенные вопросы по сравнению с другими.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Война в Украине - последние заявления Зеленского
Президент Владимир Зеленский объявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении.
На заседании Ставки верховного главнокомандующего, состоявшемся при участии нового секретаря СНБО Александра Литвиненко, президент Украины сообщил, что в ночь на 29 марта Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС.
Украинским Вооруженным силам удалось стабилизировать ситуацию на востоке страны. Однако, по словам президента, российские войска готовятся к наступлению, возможно, на конец мая-июнь 2024 года.
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