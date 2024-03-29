Путин может отдать все оккупированные территории: Зеленский назвал условие

Зеленский отметил, что международная изоляция и по-настоящему действенные санкции могут заставить Путина сместить фокус внимания с войны против Украины.

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Зеленский рассказал, что может заставить Путина отдать оккупированные территории / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Владимир Зеленский высказал предположение, что Украине не придется освобождать все оккупированные российскими войсками территории вооруженным методом. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

По его словам, чтобы пошатнуть позиции российского диктатора Владимира Путина, украинским войскам достаточно будет выйти на пределы 2022 года.

"Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен, когда путин потеряет все, что он захватил после 2022 года, возрастет уверенность среди тех стран, которые еще сомневаются, поддерживать ли Украину, а путин потеряет силу в своем государстве", - подчеркнул Зеленский. видео дня

Он добавил, что после этого, Путин будет готов к проведению переговоров, а ключевым требованием цивилизованного мира к нему должно стать возвращение всех международно признанных украинских территории.

По словам Зеленского, когда это произойдет, только тогда Путин будет готов к диалогу и требованием цивилизованного мира к нему должно стать освобождение всех украинских земель. По мнению президента, необходимо заставить Путина обратить внимание на развитие своего государства, а не на агрессивные войны против Украины.

"Для этого нужно его ослаблять. Ослаблять на международном уровне. Как? Изолировать его экономически санкциями. Не просто искусственно что-то сказали о санкциях, а потом находим (пути) как их обходить", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что время и участники переговоров - это второстепенные вопросы по сравнению с другими.

Война в Украине - последние заявления Зеленского

Президент Владимир Зеленский объявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего, состоявшемся при участии нового секретаря СНБО Александра Литвиненко, президент Украины сообщил, что в ночь на 29 марта Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС.

Украинским Вооруженным силам удалось стабилизировать ситуацию на востоке страны. Однако, по словам президента, российские войска готовятся к наступлению, возможно, на конец мая-июнь 2024 года.

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