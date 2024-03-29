Зеленский перевел Данилова в дипломаты: в Раде говорят о посольстве в Молдове

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов теперь будет работать на дипломатическом направлении. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время представления работы обновленного состава СНБО.
"Алексей Мячеславович продолжает свою работу на другом направлении - на направлении дипломатическом", - сказал президент.
Кроме того, на сайте главы государства опубликован указ об увольнении посла Украины в Молдове Марка Шевченко с занимаемой должности.
Кроме того, президент новоназначенного секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко и очертил ряд новых задач ведомства.
"Санкционная политика - важная составляющая, которую будем усиливать. Доктринальная работа. Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации. Кибербезопасность и информация. СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизирующих операций и координации всех государственных институтов в этой сфере. Работа Ставки ВГК, проекты решений, контроль за выполнением решений - все это, конечно, должно быть продолжено", - сказал он.
Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, новым послом в Кишиневе станет как раз Алексей Данилов.
Кто такой Алексей Данилов
Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. Председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.
Увольнение Данилова из СНБО - что известно
Президент Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО 26 марта. Новым секретарем стал Александр Литвиненко, который до этого возглавлял Службу внешней разведки.
Данилов, комментируя увольнение, о новых карьерных планах не сказал. "Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу!" - написал он в соцсетях.
Зеленский предоставил больше конкретики и сообщил, что Данилов работу в команде продолжит, но по другому направлению.
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