"Может быть конец мая-июнь": Зеленский оценил слухи о новом русском наступлении

На нынешнем этапе полномасштабной войны ситуацию на востоке страны защитникам Украины удалось стабилизировать, сказал президент Зеленский.

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Как говорит президент Зеленский, ситуацию на фронте удалось стабилизировать / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

На нынешнем этапе полномасштабной украино-российской войны ситуацию на востоке страны Силам обороны удалось стабилизировать. Однако, по всей видимости, российские войска готовятся к наступлению – вероятно, на период конец мая-июнь 2024 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

"На сегодня на востоке нашего государства, где было и есть наиболее опасно изо всех направлений Украины, ситуация стабилизирована. Насколько это возможно, смотря на факт дефицита соответственного оружия, амуниции, и смотря на то, что мы начинаем готовить бригады к важным для нас действиям. Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем два-три месяца назад", – сказал он.

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. видео дня Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

По словам Зеленского, Россия может готовить наступательные действия.

"Это может быть конец мая, может быть июнь", – уточнил президент Украины. Он указал на то, что "партнеры радуются" нынешней стабилизации и "держат за нас кулаки", однако важно понимать: Украине нужна помощь сейчас, чтобы готовиться к будущим событиям на фронтах украино-российской войны.

Отвечая на вопрос журналиста CBS, какое оружие необходимо Силам обороны, Зеленский сказал, что номер один – средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Угроза нового наступления РФ: последние новости по теме

В свежем материале западного издания The Economist говорится, что есть опасение - с начала лета 2024 русские войска начнут новое большое наступление на позиции ВСУ.

В нем сообщается, что из-за угрозы нового наступления РФ Украина должна срочно мобилизовать больше людей в войска и построить более надежную оборону на линии фронта.

По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США рискует позволить стране-агрессору России прорвать "неадекватные оборонительные линии" Украины.

В материале также отмечают, что попытки провести масштабную мобилизацию в Украине "застряли в витках демократического процесса", поскольку к законопроекту о мобилизации были поданы тысячи поправок.

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