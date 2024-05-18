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"Придется считаться": Зеленский объяснил позицию Китая относительно войны в Украине

Юрий Берендий
18 мая 2024, 13:31
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Владимир Зеленский отметил, что чем больше стран, имеющих влияние на Россию будет на стороне Украины, тем эффективнее будут переговоры по справедливому миру.
'Придется считаться': Зеленский объяснил позицию Китая относительно войны в Украине
Зеленский объяснил позицию Китая по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Украина надеется на участие Китая в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии, поскольку официальный Пекин имеет существенное влияние на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью AFP.

Глава государства призвал Китай и развивающиеся страны принять участие в мирном саммите, который в следующем месяце будет принимать нейтральная Швейцария. Россия не была приглашена на первый Глобальный мирный саммит.

Зеленский также объяснил позицию Китая относительно войны в Украине, отметив, что китайские политики убеждены, что поражение России в этом конфликте повлечет не просто поражение для России, а победу для Соединенных Штатов.

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По словам президента, Китай должен участвовать в переговорах, поскольку это одна из стран, которая имеет влияние на РФ.

"... они имеют влияние на Россию, и чем больше таких стран будет на нашей стороне, тем больше России придется двигаться и [больше стран - ред.] с которыми придется считаться. Мы хотим, чтобы война закончилась справедливым миром для нас, тогда как Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Как можно скорее. И для них это справедливый мир", - сказал Зеленский.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Позиция Китая по войне в Украине - визит Путина в КНР

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином, привезя с собой почти всех ключевых чиновников РФ. В четверг, 16 мая, Путин и Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились два с половиной часа. Перед этим состоялась торжественная церемония встречи на площади Дома народного собрания в Пекине, где Путина и Си Цзиньпина приветствовали залпами пушек.

В то же время, Китай остается сложным партнером для Украины. Важно вести с КНР игру на построение новой парадигмы безопасности, избегая навязывания невыгодных обязательств. Об этом рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. По его словам, хотя Китай декларирует поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, он всегда отмечает необходимость учета ситуации "на земле" и неразрывности пространства безопасности.

Украину не заставляют к переговорам с Россией, но в мире ощущается определенная атмосфера ожидания таких переговоров. Киев планирует по итогам Саммита мира получить механизм для решения вопросов безопасности, гуманитарных, энергетических и судоходных вопросов. Перед началом переговоров с Москвой нужно разработать детальный план, согласованный с мировым сообществом, и проработать его. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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