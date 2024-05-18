"Нужно 130 истребителей": Украина имеет лишь 25% необходимого для защиты неба - Зеленский

Нашему государству нужно иметь примерно 120-130 истребителей, чтобы достичь паритета со страной-агрессором Россией.

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Украина имеет лишь 25% необходимого для защиты неба, отметил Зеленский/ коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина имеет только около 25 процентов от того, что ей необходимо для защиты с точки зрения противовоздушной обороны.

Для того, чтобы иметь паритет со страной-агрессором Россией, нужно иметь примерно 120-130 истребителей F-16 или других современных самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP.

СМИ отмечает, что украинский президент "очень критично" отнесся к тому, что США и другие страны установили ограничения на нанесение ударов по территории России западным оружием.

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"Они могут стрелять со своей территории по нашей любым оружием. Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия", - отметил Зеленский.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Что известно о самолетах F-16/ Инфографика: Главред

Запрет США бить ее оружием по территории РФ - что известно

Известно, что США не позволяют Украине бить своим оружием по территории страны-агрессора РФ.

Ранее сообщалось, что в США прокомментировали удары ВСУ по России - Блинкен сделал неоднозначную ремарку. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США будут предоставлять Украине всё необходимое оружие для ее победы в войне с агрессором, но к ударам по РФ "не поощряют".

В Пентагоне ответили, может ли Украина бить по РФ американским оружием. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх напомнила позицию США и отметила, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, а не для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Также сообщалось, что Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США. Если США согласятся на такие изменения, то это будет указывать, что произошли серьезные изменения в политике администрации американского президента. Запрос Украины, который она сделала на прошлой неделе, еще рассматривается.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что запрет США бить по территории России западным оружием серьезно подрывает обороноспособность Украины, в частности ее способность защищаться от наступательных операций российских оккупантов на севере Харьковской области.

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