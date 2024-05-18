Когда начнутся переговоры о мире и причем тут Китай: эксперт дал ответ

Китай декларирует необходимость уважения и поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, но есть "но".

https://glavred.info/ukraine/kogda-nachnutsya-peregovory-o-mire-i-prichem-tut-kitay-ekspert-dal-otvet-10565867.html Ссылка скопирована

У Украины есть не очень хорошая история взаимоотношений с Китаем, напомнил Виталий Кулик / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Китай остается сложным партнером для Украины. Если уж и играть с КНР, то в какую-то игру конструирования новой парадигмы безопасности. Также не стоит вступать в переговоры, в которых нам могут навязать невыгодные обязательства. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По словам эксперта, несмотря на то, что Китай декларирует необходимость уважения и поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, он всегда делает оговорку о том, что следует учитывать ситуацию "на земле" и неразрывность пространства безопасности.

"То есть чтобы Украина учитывала безопасностные интересы России и не создавали точек напряжения, которые непосредственно будут вредить геополитическим интересам Китая", - объяснил он.

видео дня

Кулик напомнил, что у Украины есть не очень хорошая история взаимоотношений с Китаем, когда мы что-то обещали и не делали.

"Китай это очень хорошо помнит - нам этого никто не простил, хотя это и делали бывшие режимы, в частности Янукович и его окружение. Однако очевидно, что в случае вступления во взаимодействие с Китаем, от Украины будут требовать больше таких обязательств. И здесь возникает вопрос о том, что мы можем себе позволить, какие обязательства можем реализовать, что будет иметь негативные стратегические последствия, и вообще стоит ли ввязываться в эту историю без надежных партнеров со стороны Запада", - считает эксперт.

Кулик добавил, что пока что мы готовы говорить, взаимодействовать, искать помощь, просить о каких-то небольших посреднических кейсах, торговать, но входить в большой переговорный трек пока преждевременно. Если это и произойдет, то ближе к осени, считает он.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Визит Путина в Китай и переговоры о мире - последние новости

16-17 мая российский диктатор Владимир Путин будет находиться в Китае по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

Накануне визита Путин заявил, что он поддерживает план Китая по урегулированию войны в Украине. При этом глава Кремля заявил, якобы Пекин "понимает конфликт и что за ним стоит".

​ Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с Си Цзиньпином.

"Украина обязательно будет обсуждаться", - сказал Песков.

В Госдепе Соединенных Штатов Америки перед визитом Путина в Китай сделали важное обращение к Пекину. В Госдепе призвали КНР прекратить поддержку страны-агрессора России в ее агрессивной политике против Украины, если Пекин рассчитывает восстановить продуктивные отношения с Европой.

Позиция Китая в отношении войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред