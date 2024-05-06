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Си Цзиньпин приехал в Париж с тремя посланиями: одно из них - о войне в Украине

Анна Ярославская
6 мая 2024, 07:11
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Лидер Китая заявил о желании работать для завершения войны в Украине. Войну России против Украины он назвал "урегулированием кризиса".
Си Цзиньпин, ВСУ
Си Цзиньпин высказался о завершении войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ua.depositphotos.com

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай хочет "работать с Францией и всем международным сообществом" для завершения войны в Украине. Войну России против Украины он назвал "урегулированием кризиса".

5 мая Си Цзиньпин приехал в Париж с двухдневным государственным визитом, который станет первой официальной поездкой главы КНР в Европу с 2019 года. Он опубликовал статью в издании Le Figaro, в которой заявил, что приехал во Францию с "тремя посланиями".

Среди главных вопросов – торговые и дипломатические отношения между двумя странами, а также поиск путей решения войны в Украине.

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Лидер Китая заявил, что понимает, что стоит на кону для европейцев в "украинском кризисе", и привержен ряду норм, регулирующих международные отношения. Среди них – "взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование".

Си Цзиньпин утверждает, что Китай "верно применяет эти принципы".

"С момента основания нового Китая более 70 лет назад он никогда не начинал войны и не оккупировал ни одного сантиметра чужой земли", – написал глава КНР.

Лидер Китая также заявил о "конструктивной роли" в российско-украинской войне.

"Китай не вызвал этот кризис, он не является его стороной или участником", – написал он.

Си Цзиньпин при этом выразил надежду, что "мир и стабильность быстро вернутся в Европу". По его словам, Китай хочет "работать с Францией и всем международным сообществом" для "урегулирования кризиса" в Украине.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

Китай и война России против Украины

Китай заявляет о якобы нейтральной позиции в войне, однако всячески подыгрывает Москве. Официальный Пекин не считает Россию страной-агрессором и выступает против санкций. Войну в Украине, крупнейшие боевые действия в Европе со времен Второй мировой, Китай называет "украинским кризисом".

Китай помог режиму Путина вооружиться рекордными темпами, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, поставки станков, оптики и микроэлектроники из КНР позволяют российским оккупантам продолжать войну против Украины.

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Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

В конце апреля посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай продолжает продавать в Россию технологии для массового производства беспилотников и элементы для оружия, таким образом помогая стране-агрессору достичь военных целей в войне против Украины.

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