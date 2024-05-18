Отключения света в воскресенье возможны в двух областях: 'Укрэнерго' назвало причину

Причина возможных отключений - проведение аварийных работ из-за российской атаки 18 мая.

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Где завтра будут выключать свет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В воскресенье, 19 мая, в Полтавской и Харьковской областях Украины возможны аварийные отключения электроэнергии. Они коснутся бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"В течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей на Полтавщине и Харьковщине", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что причина отключений - проведение ремонтных работ на энергообъектах в этих областях после ударов, произошедших 18 мая. Отключения необходимы для восстановления инфраструктуры и обеспечения стабильной работы энергосистемы.

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Также в "Укрэнерго" добавили, что в других регионах отключения не прогнозируются.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Поэтому энергетики ввели аварийные отключения во всех регионах Украины.

Как сообщал Главред, Трипольская и Змиевская ТЭС подверглись разрушениям на 80% в результате атак РФ, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

Вечером 15 мая в Украине снова ввели аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей из-за дефицита мощностей на электростанциях. В четверг, 16 мая, также ввели стабилизационные отключения света.

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