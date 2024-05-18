Отключения света в воскресенье возможны в двух областях: 'Укрэнерго' назвало причину

В воскресенье, 19 мая, в Полтавской и Харьковской областях Украины возможны аварийные отключения электроэнергии. Они коснутся бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщило "Укрэнерго".
"В течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей на Полтавщине и Харьковщине", - говорится в сообщении.
В компании объяснили, что причина отключений - проведение ремонтных работ на энергообъектах в этих областях после ударов, произошедших 18 мая. Отключения необходимы для восстановления инфраструктуры и обеспечения стабильной работы энергосистемы.
Также в "Укрэнерго" добавили, что в других регионах отключения не прогнозируются.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Поэтому энергетики ввели аварийные отключения во всех регионах Украины.
Как сообщал Главред, Трипольская и Змиевская ТЭС подверглись разрушениям на 80% в результате атак РФ, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.
Вечером 15 мая в Украине снова ввели аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей из-за дефицита мощностей на электростанциях. В четверг, 16 мая, также ввели стабилизационные отключения света.
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