УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Будут ли выключать украинцам летом свет: гендиректор Yasno сказал, к чему готовиться

Руслана Заклинская
17 мая 2024, 19:03
153
Отключения будут продолжаться в летний период из-за увеличения потребления электроэнергии в условиях жары, когда работают кондиционеры, пояснил Сергей Коваленко.
Будут ли выключать украинцам летом свет: гендиректор Yasno сказал, к чему готовиться
Будут ли отключать летом электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине будут отключать электроэнергию и в летний период. Нужно готовиться жить с отключениями. Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире "Эспрессо".

"Отключение света летом тем или иным способом сохранятся. Когда придет жара, наше потребление будет расти потому, что включаются кондиционеры, и дефицит может быть больше. Все зависит от количества генерации, которую мы сможем восстановить после обстрелов. То есть надо готовиться жить с отключениями", - отметил Коваленко.

По его словам, было бы хорошо, если бы отключения света были плановыми, по графику. Так люди и предприятия смогут планировать свою жизнь и работу.

видео дня

"Будет хуже, если отключения будут экстренные. Когда возникает дефицит и Укрэнерго достаточно спонтанно доказывает об этом и за три минуты выключаются локальные сети", - подчеркнул Коваленко.

Что известно о Yasno?

YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Поэтому энергетики ввели аварийные отключения во всех регионах Украины.

Также вечером 15 мая в Украине ввели аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех областях из-за дефицита мощностей на электростанциях. В четверг, 16 мая, снова ввели стабилизационные отключения света.

Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Мужчинам за границей будут предоставлять консульские услуги по-новому: что изменилось

Мужчинам за границей будут предоставлять консульские услуги по-новому: что изменилось

20:10 Украина
Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

19:35 Синоптик
Украина потеряла больше территорий, чем вернула во время контрнаступления - WP

Украина потеряла больше территорий, чем вернула во время контрнаступления - WP

18:21 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Война закончится в этот день и очень быстро : что сделает Украина с РФ - прогноз 16347

"Война закончится в этот день и очень быстро": что сделает Украина с РФ - прогноз

Предательница Наташа Королева срочно покинула Москву вместе с мужем - причина 11627

Предательница Наташа Королева срочно покинула Москву вместе с мужем - причина

Гороскоп на завтра 18 мая: Львы - будут на вершине, Водолеям - возможность всей жизни 11573

Гороскоп на завтра 18 мая: Львы - будут на вершине, Водолеям - возможность всей жизни

Найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный: лучший способ проверить себя 6015

Найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный: лучший способ проверить себя

Последние новости

20:10

Мужчинам за границей будут предоставлять консульские услуги по-новому: что изменилось

20:03

Без мясорубки: невероятные рубленые котлеты вместо обычных - пальчики оближешьВидео

19:35

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

19:03

Будут ли выключать украинцам летом свет: гендиректор Yasno сказал, к чему готовиться

18:59

Крыс и мышей в саду больше не будет: чем нужно обработать участокВидео

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
18:59

"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

18:51

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

18:37

На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК

18:35

Король Чарльз принял сложное решение на счет Кейт Миддлтон - королевская семья ошарашена

Реклама
18:21

Украина потеряла больше территорий, чем вернула во время контрнаступления - WP

18:02

Стаж для работающих пенсионеров: как докупить и сколько доплачивают украинцам

17:53

С 1 июня в Украине хотят повысить тарифы на свет - нардеп

17:36

"Мы ожидаем большого нашествия": ВСУ рассказали о еще одном горячем направлении

17:35

Шойгу вместо Патрушева: эксперт раскрыл, в чем "издевка" ПутинаВидео

17:26

Варшава готова к размещению ядерного оружия, но решение не принято - Дуда

17:11

Пробыла там 20 лет: женщина нашла под обоями тайную записку - что в ней было

16:54

Россия атаковала Харьков и Одессу: в городах есть прилеты и жертвыВидео

16:41

Кому категорически нельзя есть борщ: неожиданный ответ просто уложит наповал

16:38

Не попытка занять Харьков: Washington Post назвал цель оккупантов в области

16:37

В обмен на освобождение: сколько заключенных готовы пойти на фронт

Реклама
16:30

Что нельзя делать на дороге 18 мая, чтобы не началась "черная полоса" - приметы

16:25

Загадка для автомобилистов: что означают зигзагообразные линии на главной дорогеВидео

16:24

Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает

15:55

Как сделать термосумку своими руками: специальные трюки, которые помогут

15:52

"Оскорбила": британцы разозлились на Меган Маркл из-за платья

15:32

Штраф 65 тысяч евро: почему в Германии запрещено убивать ос - причины удивляютВидео

15:08

Дальнобойное оружие для защиты Харьковщины: в Германии сделали заявление

14:54

Поразили порт, НПЗ и электроподстанцию: ГУР и СБУ масштабно ударили по объектам в РФ и КрымуВидео

14:40

"Война закончится в этот день и очень быстро": что сделает Украина с РФ - прогноз

14:32

"Во всем виновата Украина": Путин цинично высказался о наступлении в Харькове

14:31

Личные и интимные моменты: Букингемский дворец опубликовал ранее невиданные фото

14:30

"Любовь исцеляет": бывшая жена Остапчука намекнула на новый роман

13:50

Как зарядить телефон без электричества: гениальный фокус гарантирует результатВидео

13:24

Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией

13:24

Известный телеведущий удивил похудением на 20 килограммВидео

13:13

Бронирование от мобилизации: в Украине изменили правила для военнообязанных

13:08

Фицо на грани жизни и смерти: Орбан рассказал, в каком состоянии премьер Словакии

12:43

"Мама нашла уже мертвым": Наталка Карпа рассказала о потери возлюбленного

12:40

Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснеемнение

12:18

Потепление с дождями: синоптик предупредил о резких изменениях в погоде

Реклама
12:17

Партнеры этого боятся: Зеленский рассказал, что тормозит завершение войны

12:13

Шаман научил стучать в бубен: рецензия на фильм "Пробивной чувак"

11:49

Зеленский объяснил, почему оккупантам удалось прорвать границу на Харьковщине

11:49

Зона активных боев расширена на 70 км: Сырский сделал заявление о ситуации на фронте

11:46

Церковный праздник 18 мая: что категорически запрещено делать в этот день

11:45

"А живет со мной вдвоем": российский артист пытается увести Пугачеву у Галкина

11:27

Мощное пламя разгорится и в дождь, и в снег: как разжечь костер для шашлыкаВидео

11:25

Войска РФ не остановятся: в НАТО раскрыли планы Путина против Украины

11:24

Из-за Киркорова погиб человек: Успенская сдала скандального певца

11:17

Слизни даже не будут приближаться к огороду: какие 2 средства надо оставить на грядкахВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять