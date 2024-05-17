Будут ли выключать украинцам летом свет: гендиректор Yasno сказал, к чему готовиться

Отключения будут продолжаться в летний период из-за увеличения потребления электроэнергии в условиях жары, когда работают кондиционеры, пояснил Сергей Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/budut-li-vyklyuchat-ukraincam-svet-letom-gendirektor-yasno-skazal-k-chemu-gotovitsya-10565990.html Ссылка скопирована

Будут ли отключать летом электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине будут отключать электроэнергию и в летний период. Нужно готовиться жить с отключениями. Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире "Эспрессо".

"Отключение света летом тем или иным способом сохранятся. Когда придет жара, наше потребление будет расти потому, что включаются кондиционеры, и дефицит может быть больше. Все зависит от количества генерации, которую мы сможем восстановить после обстрелов. То есть надо готовиться жить с отключениями", - отметил Коваленко.

По его словам, было бы хорошо, если бы отключения света были плановыми, по графику. Так люди и предприятия смогут планировать свою жизнь и работу.

видео дня

"Будет хуже, если отключения будут экстренные. Когда возникает дефицит и Укрэнерго достаточно спонтанно доказывает об этом и за три минуты выключаются локальные сети", - подчеркнул Коваленко.

Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Поэтому энергетики ввели аварийные отключения во всех регионах Украины.

Также вечером 15 мая в Украине ввели аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех областях из-за дефицита мощностей на электростанциях. В четверг, 16 мая, снова ввели стабилизационные отключения света.

Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред