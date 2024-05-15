В Украине сегодня массированно будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали период времени

В Украине из-за значительного дефицита электроэнергии будут применяться отключения света для бытовых и промышленных потребителей.
Аварийные отключения возможны вечером в среду, 15 мая, в пиковые часы энергопотребления - в период с 18:00 до 23:00. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей. Также сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности", - говорится в сообщении компании.видео дня
Отмечается, что в энергосистеме значительный дефицит из-за похолодания, поэтому запланирован рекордный объем импорта с максимальной мощностью. В течение суток импорт электроэнергии будет осуществляться из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.
Но для того, чтобы предотвратить аварии в энергосистеме, "Укрэнерго" вынуждено ограничивать потребление, отметили в компании.
Также в "Укрэнерго" призвали украинцев экономно использовать электроэнергию в течение суток.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, в Украине также отключали свет вечером 14 мая из-за того, что возник серьезный дефицит электроэнергии. В ряде областей вводили графики аварийных отключений.
Также утром 15 мая по всей Украине были аварийные отключения света. В Украине применили аварийные отключения света из-за нехватки электроэнергии. Графики отключений света не действуют. Украинцев призвали экономить электричество.
Напомним, в Раде сделали важное заявление об отключении света. В энергосистеме страны существует постоянный дефицит мощностей, закупка электроэнергии за рубежом не решает проблему, поэтому дефицит может продолжать расти, рассказал нардеп Алексей Кучеренко.
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