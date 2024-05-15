"Сложная ситуация": в Пентагоне обеспокоены положением дела на фронте

Российская оккупационная армия сейчас пытается продвинуться вперед на территории Украины.

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Пат Райдер заявил, что на поле боя сейчас "сложная ситуация" / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", defense.gov

В Министерстве обороны США заявили об обеспокоенности из-за ситуации на поле боя в Украине.

Как сказал во время брифинга спикер Пентагона Пат Райдер, российская оккупационная армия сейчас пытается продвинуться вперед на территории Украины.

"Сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", - сказал он.

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На вопрос, что могло стать причиной обострения ситуации на фронте, Райдер сказал, что это была совокупность различных факторов, среди которых и задержка с одобрением помощи со стороны США.

"Понятно, что есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство", − сказал представитель Пентагона.

Райдер добавил, что сейчас американская сторона упорно работает над тем, чтобы ускорить предоставление помощи Украине.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум". Вместе с тем Буданов прогнозирует, что стабилизировать фронт и потеснить россиян через границу получится в течение следующих нескольких дней.

14 мая аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что враг продвинулся возле Волчанска и Калиновки. Ситуация в Красногоровке требует уточнения.

Аналитики Института изучения войны заявили, что темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился за последние 24 часа. Вероятно, это случилось из-за новой тактики военных и больших потерь россиян. Аналитики Института изучения войны отмечают в своем отчете, что оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону".

Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател заявил, что российские оккупационные войска, которые сейчас пытаются продвигаться в Харьковской области, не смогут достичь серьезных успехов в этом районе.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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