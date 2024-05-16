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По всей Украине завтра снова будут выключать свет: в какие часы

Руслана Заклинская
16 мая 2024, 20:53
749
Причина отключений света - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания и дефицит мощностей украинских электростанций.
По всей Украине завтра снова будут выключать свет: в какие часы
Украинцам завтра также будут выключать свет / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

В пятницу, 17 мая, по всей территории Украины будут применять графики отключения электроэнергии. Отключения света коснутся как бытовых потребителей, так и промышленных. Об этом сообщило "Укрэнерго".

По словам компании, для бытовых и промышленных потребителей в Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений света.

Как отмечают в "Укрэнерго", узнать информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления электроэнергии в вашем регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

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"Причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта", - пояснили в компании.

Также в "Укрэнерго" отметили, что ограничения распределили равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Поэтому энергетики ввели аварийные отключения во всех регионах Украины.

Также вечером 15 мая в Украине ввели аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех областях из-за дефицита мощностей на электростанциях. В четверг, 16 мая, снова ввели стабилизационные отключения света.

Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

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