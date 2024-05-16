Постоянные отключения света по часам введут либо нет: энергетики объяснили

В Украине на данный момент не ожидается полного и безоговорочного блэкаута, рассказал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/postoyannye-otklyucheniya-sveta-po-chasam-vvedut-libo-net-energetiki-obyasnili-10565534.html Ссылка скопирована

Отключения света по часам введут или нет - энергетики назвали условия / коллаж Главред, фото УНИАН

На данный момент заранее предупреждать украинцев об отключениях света в домах и квартирах нереально ‒ поскольку ведь все зависит от объемов потребления, спрогнозировать точно которые сложно. Об этом рассказал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко "Радио Свобода".

По его мнению, окончательные условия для введения почасовых графиков могут возникнуть летом, когда начнется сильная жара.

"Я полного блекаута вообще не вижу вообще. Теоретически все возможно, но пока мы его не видим, это довольно-таки технически невозможно… С точки зрения графиков скажу о нас и о наших регионах. Мы эти графики разработали, мы их обновляли, чтобы было более сбалансировано, мобильно. Будут их применять или не будут – это зависит от дефицита. Я лично думаю, что, когда будет достаточно жарко на улице, мы можем столкнуться с применением этих графиков", – объяснил Коваленко.

видео дня

Как говорит специалист, во время экстренных отключений 14-15 мая предупредить потребителей заранее было невозможно.

"Потребление – это величина, которая не прогнозируема на сто процентов, оно гуляет. И, по-моему, просто не ожидали, что так возрастет потребление. То есть, вынуждены были на несколько часов ввести ограничения аварийные для населения. Конечно, мы все ждем той схемы, которая работала последние два года, когда есть понятный дефицит и когда НЭК ("Укрэнерго" – Главред) доводит до каждого ОСР (операторы системы распределения, облэнерго – Главред) ограничения в регионе. И уже ОСР внутри области или города балансирует – за счет достаточно прогнозируемых графиков", – подытожил Коваленко.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Поэтому энергетики ввели аварийные отключения во всех регионах Украины.

Также утром 15 траня "Укрэнерго" применило контролируемые аварийные отключения. Они действовали с 6:40 до 09:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Как сообщал Главред, в "Укрэнерго" предупреждали, что вечером 15 мая возможны аварийные отключения с 18:00 до 23:00. Также с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред