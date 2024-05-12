В Украине вырастут тарифы на свет: в Минэнерго назвали причину подорожания

Из-за атак РФ по энергетике Украина потеряла большой объем генерирующих мощностей.

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В Минэнерго анонсировали повышение тарифов на свет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министерство энергетики рассматривает возможность повышения тарифов на электроэнергию. На данный момент решение еще не приняло, однако ведутся соответствующие расчеты и обсуждения. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"С 22 марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши энергетические объекты. На сегодняшний день уже потеряно более восьми гигаватт. Это огромный объем генерирующих мощностей, значительно повреждены также объекты системы передачи. И сейчас просто нечеловеческих усилий нам стоит то, чтобы удерживать систему в стабильной работе", - пояснила чиновница.

Гринчук отметила, что подготовка к следующему отопительному сезону является значительным вызовом для страны. Она рассказала, что сейчас проводятся расчеты и готовность к обеспечению ресурсов для отопительного сезона.

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"Мы сейчас активно готовимся, активно рассчитываем в том числе те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к следующему отопительному сезону. И очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято. Продолжаются дискуссии, расчеты, но скорее всего это произойдет", - отметила Гринчук.

Кто такая Светлана Гринчук? Светлана Гринчук - заместитель министра энергетики Украины с 05 сентября 2023 года, отметили в Минэнергетики. Госпожа Гринчук является экспертом в сфере энергетики, изменения климата и защиты окружающей среды с опытом работы в Правительстве Украины (Секретариат КМУ, Минприроды), международных финансовых институтах (Всемирный банк), международных проектах технической помощи (GIZ, USAID) и участия в переговорах в рамках ООН, Энергетического Сообщества, OECD и др.

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины - подробности

Напомним, Украина претерпела серьезные разрушения в энергетической системе из-за атак со стороны России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергосистемы страны повреждена.

Также генеральный директор энергоснабжающей компании "ДТЭК" Максим Тимченко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины сейчас является самой сложной с начала войны. В интервью CNN он рассказал, что после атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла 80% мощностей.

Как сообщал Главред, Украина сталкивается с постоянным дефицитом электромощностей в своей энергосистеме. Ракетные удары России по энергетической инфраструктуре уничтожили 6000 МВт мощностей, рассказал нардеп Алексей Кучеренко.

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