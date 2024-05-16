В Украине снова пропадает свет: графики отключений: графики отключений

Ограничения света могут продлить до пятницы, 17 мая.

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Россия продолжает бить по энергосистеме Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: depositphotos.com/ua

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях в четверг, 16 мая, с 16:00 снова ввели стабилизационные отключения света. Ограничения могут продлиться до утра пятницы, 17 мая.

Как сообщает ДТЭК, ситуация с энергосистемой остается тяжелой.

В течение этой ночи Укрэнерго несколько раз корректировала объемы лимитов потребления света.

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В ДТЭК "Киевские электросети" предупредили, что ограничения могут быть продлены до 9:00 17 мая, то есть завтрашней пятницы.

Глава компании Владимир Кудрицкий ранее, в эфире телемарафона, предполагал, что ситуация со светом может улучшиться уже на следующей неделе. Однако полностью избежать отключений не удастся ни летом, в период жары и включения кондиционеров, ни осенью, когда украинцы снова будут включать обогреватели.

"Текущие ограничения энергопотребления вводятся для всех потребителей и равномерно распределяются между всеми областями. А для восстановления и перестройки поврежденной российскими обстрелами энергосистемы понадобится длительное время", - заявил Кудрицкий.

Что такое блэкаут Блэкаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, что обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. Считается, что слово вошло в речевой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Отключение света – главное

Как сообщал Главред, в среду вечером, 15 мая, во всех областях Украины были введены аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей.

Из-за дефицита мощностей украинских электростанций в четверг, 16 мая, будут действовать графики почасовых отключений.

Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии при похолодании. А мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

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