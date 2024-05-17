С 1 июня в Украине вырастут тарифы на свет - нардеп

Из-за уничтожения объектов энергетики в Украине есть необходимость повысить цены на электроэнергию до 5 грн/кВт.

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В Украине вырастут тарифы на электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине с 1 июня могут вырасти тарифы на свет. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк, сообщает "Телеграф".

Он отметил, что в Кабмине сейчас продолжаются активные обсуждения по повышению тарифов. Цены могут вырасти до 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей.

"Вероятно, такое решение будет принято. Но важно заметить, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а именно на развитие генерации. Энергоатом ежегодно дотирует население на около 100 млрд грн, Укргидроэнерго - на около 25 млрд грн. Средства, полученные от поднятия тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на построение 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственная генерация для нас сейчас очень важна", - сказал Нагорняк. видео дня

Он также прокомментировал начало отключения света и почему оно началось только в мае.

"Прохладная майская погода заставила многих украинцев использовать для отопления электроприборы. В целом по стране более чем на 1000 мВт возросло потребление электроэнергии. Второй фактор - атомные электростанции снизили производство где-то на 500 мВт. Раньше они работали практически на максимуме своих мощностей, сейчас им надо будет проводить в том числе регламентные ремонтные работы", - отметил Нагорняк.

Нардеп также убежден, что в ближайшие дни ситуация улучшится, но в вечерние пики стабильности еще не будет.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Поэтому энергетики ввели аварийные отключения во всех регионах Украины.

Также вечером 15 мая в Украине ввели аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех областях из-за дефицита мощностей на электростанциях. В четверг, 16 мая, снова ввели стабилизационные отключения света.

Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

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