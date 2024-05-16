Что творится с ценами на продукты в Украине: 'прыгает' ли стоимость

В Украине продолжается снижение цен на овощи прошлогоднего урожая. Также дешевеют гречневая крупа, и особенно сильно - яйца, сообщает Госстат.

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Что творится с ценами на продукты в Украине? / Коллаж: Главред, фото: hronika.info, УНИАН

В Украине по-прежнему заметно снижение цен на овощи урожая минувшего года, гречневая крупа, а особенно сильно - яйца. Такая положение вещей становится понятным, если ознакомиться со свежими данными Госстата.

Согласно информации статистического ведомства, в апреле минувшего года средние цены на яйца снизились на 19,5% ‒ до 33,5 гривен за десяток, а крупы гречневые подешевели на 3,7% до 26,4 гривен за килограмм.

Кроме того, капуста подешевела на 5,6% до 13,2 гривен за килограмм, морковь - на 5,6% до 12,1 гривен за килограмм, лук - на 4,3% до 16,0 гривен за килограмм. А вот один из основных элементом борщевого набора ‒ свекла ‒ подорожала на 5,2% до 17,8 гривен за килограмм.

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Напомним, в Украине значительно снизились цены на столовую свеклу из-за уменьшения спроса на этот овощ. Цены в среднем снизились на 13% по сравнению с прошлой неделей и колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм.

Также на 13% снизились цены на картофель, их стоимость составляет 14-18 гривен за килограмм. Предложение картофеля на рынке большое, но спрос уменьшается.

Как сообщал Главред, в Украине вырос спрос на свежую малину, оптовая цена сейчас составляет около 1200 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на свежую малину могут быть выше из-за роста цен на мировом рынке замороженной малины.

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