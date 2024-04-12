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Фермеры вынуждены снижать цены: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ

Руслана Заклинская
12 апреля 2024, 21:02
Украинские производители картофеля снижают цены из-за небольшого спроса на продукцию.
Фермеры вынуждены снижать цены: в Украине стремительно дешевеет популярный овощ
На рынке падает цена на популярный овощ / Колаж: Главред, фото: hronika.info, УНИАН

В Украине снизились цены на картофель в среднем на 13%. Оптовая стоимость опустилась до 14-18 гривен за килограмм. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, украинские производители картофеля вынуждены снижать цены из-за небольшого спроса на продукцию. Предложение картофеля на рынке остается большим, однако спрос на продукт продолжает снижаться. Многие покупатели были недовольны качеством и часто отказывались покупать овощ.

Стоит отметить, что по сравнению с первой половиной апреля 2023 года, цены на картофель в Украине сейчас выше в 3 раза. Учитывая большие объемы продукции на рынке, украинские фермеры рассматривают возможность дальнейшего снижения цен на картофель.

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Цены на продукты в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине снижаются цены на белокочанную капусту. Сейчас ее можно приобрести за 5-10 грн/кг, по сравнению с 12 грн/кг неделю назад. Снижение цен связывают с ухудшением качества капусты и уменьшением спроса.

Также значительно снизились цены на столовую свеклу из-за уменьшения спроса на этот овощ. Цены в среднем снизились на 13% по сравнению с прошлой неделей и колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм.

Кроме этого, в Украине наблюдается рост спроса на свежую малину, при этом оптовая цена сейчас составляет около 1200 грн/кг. Малину на рынок Украины поставляют из Марокко, а затем из Испании. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на свежую малину могут быть выше из-за роста цен на мировом рынке замороженной малины.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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