Резко поменяли цены на основной элемент борщевого набора: что произошло

В Украине начала дешеветь капуста. В настоящее время основные сделки по продаже данной продукции заключаются по 5-10 грн за килограмм.

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Цены на овощи - в Украине подешевела капуста / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине начали падать цены на белокочанную капусту. Сейчас ее продают в среднем за 5-10 грн/кг, тогда как еще неделю назад цены были около 12 грн/кг. О сложившейся тенденции сообщают аналитики портала EastFruit.

Соответственно, в скором времени стоит ожидать ее заметного удешевления и в супермаркетах -там уже цены на этот овощ постепенно снижаются.

Эксперты отмечают, что вместе с ценами снижается и спрос на капусту.

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"Понижательный ценовой тренд участники рынка связывают со стремительным ухудшением качества капусты в местных хозяйствах вследствие длительного хранения. При этом спрос на данную продукцию продолжает снижаться, что также оказывает давление на цены в данном сегменте", – говорится в сообщении.

Подешевела капуста и в супермаркетах. По данным портала "Минфин", 3 апреля крупные сети продают ее в среднем по 13,16 грн/кг, что сразу на 1 грн ниже средней цены марта – при том, что с начала месяца прошло менее 3 полных суток. В целом же супермаркеты продают капусту по 12,29-15,9 грн/кг.

Что за овощ белокочанная капуста? Белокочанная капуста — овощная культура, ценный и широко распространённый пищевой продукт. Употребляется в пищу в свежем виде, в составе горячих блюд, используется для квашения и маринования, сообщает портал "Википедия".

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение 2023 года в Украине произошел значительный рост цен на продукты питания. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата), в декабре 2023 года средние цены на эти продукты выросли на 4% по сравнению с декабрем 2022 года.

Во втором полугодии 2023 года состоялось значительное повышение цен на молоко, которое является одной из ключевых составляющих молочных продуктов. Это повышение произошло как в гривнах, так и в евро, сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Несмотря на общий рост цен в стране на 3,7% в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, отдельные продукты также подешевели. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в своем отчете.

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