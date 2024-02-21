В Украине переписали ценник на важный продукт из борщевого набора: что случилось

В Украине начала дешеветь белокачанная капуста. 21 февраля фермеры готовы вести отгрузки овоща по 6-10 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

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В Украине переписали ценники на капусту / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине начали падать цены на капусту белокачанную. Об удешевлении сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их данным, 21 февраля фермеры готовы вести отгрузки капусты- по 6-10 грн за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем неделей ранее.

"Понижательный ценовой тренд в данном сегменте обусловлен заметным снижением торговой активности, как со стороны оптовых компаний, так и со стороны розничных сетей. Кроме того, качество продукции в уже открытых хранилищах стремительно ухудшается, что также негативно сказывается на ценах белокочанной капусты", – говорят эксперты.

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Причиной удешевления капусты, говорят специалисты, прежде всего вызван тем, что увеличилось предложение продукции на рынке – за счет возобновления отгрузок теми производителями, "которые ранее предпочитали придерживать капусту в хранилищах в ожидании более высоких цен".

В то же время за год – с января 2023 года по январь 2024 года – в Украине подешевел сразу ряд важных продуктов. Больше всего – куриные яйца, цены на которые снизились на 18,7%.

Также, по данным Госстата, уменьшилась стоимость:

подсолнечного масла – на 16,1%;

сахара – на 8,4%;

хлебопродуктов – на 2,8%.

Цены на продукты в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение 2023 года в Украине произошел значительный рост цен на продукты питания. По данным Государственной службы статистики Украины (Госстата), в декабре 2023 года средние цены на эти продукты выросли на 4% по сравнению с декабрем 2022 года.

Во втором полугодии 2023 года состоялось значительное повышение цен на молоко, которое является одной из ключевых составляющих молочных продуктов. Это повышение произошло как в гривнах, так и в евро, сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Несмотря на общий рост цен в стране на 3,7% в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года, отдельные продукты также подешевели. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в своем отчете.

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