В Украине сильно взлетели цены на топливо: сколько теперь стоит бензин

Только за последний месяц стоимость дизельного топлива и бензина выросла более чем на 4%.

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В Украине выросли цены на топливо / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо. Только за март 2024 года стоимость горючего выросла более чем на 4%. Об этом стало известно из данных мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что на рынке также выросла цена на автогаз, но этот показатель немного меньше - 0,5%.

В Украине выросли цены на топливо / фото: Консалтинговая группа А-95

Цены на топливо 29 марта

Как сообщается, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 53,69 грн/л, что на 2,23 грн дороже. Стоимость дизельного топлива выросла на 2,16 грн и сейчас составляет 54,02 грн/л. Цена на автогаз остановилась на отметке 28,15 грн/л, что на 0,13 грн дороже.

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В Украине выросли цены на топливо / фото: Консалтинговая группа А-95

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Прошлогоднее долгое укрепление национальной валюты (курс колебался на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет долгой посевной кампанией.

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