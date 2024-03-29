В Украине сильно взлетели цены на топливо: сколько теперь стоит бензин

В Украине выросли цены на бензин и дизельное топливо. Только за март 2024 года стоимость горючего выросла более чем на 4%. Об этом стало известно из данных мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
Отмечается, что на рынке также выросла цена на автогаз, но этот показатель немного меньше - 0,5%.
Цены на топливо 29 марта
Как сообщается, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 53,69 грн/л, что на 2,23 грн дороже. Стоимость дизельного топлива выросла на 2,16 грн и сейчас составляет 54,02 грн/л. Цена на автогаз остановилась на отметке 28,15 грн/л, что на 0,13 грн дороже.
Курс доллара в Украине
Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может иметь спекулятивный характер.
Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.
Как отметила председатель Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, уже в конце весны нынешнего года курс доллара может подскочить и достичь отметки в районе 40 гривен. Прошлогоднее долгое укрепление национальной валюты (курс колебался на уровне 37,3 – 37,8 грн) Коробкова объясняет долгой посевной кампанией.
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