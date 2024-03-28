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За что банки блокируют счета украинцам: что следует знать об этом

Дмитрий Видоменко
28 марта 2024, 13:56
В Украине банки блокируют счета клиентов из-за нарушения правил финансового мониторинга.
Приватбанк, деньги
За что банки блокируют счета украинцам? / коллаж УНИАН

В Украине банки блокируют счета клиентов, если те нарушают правила финансового мониторинга. Кроме того, разорвать договор могут, к пример, если клиенты не прошли идентификацию, сообщает портал "Обозреватель".

Банки в этом случае ссылаются на условия договора, а также закон о финансовом мониторинге изучил условия договора трех крупнейших украинских банков.

Обычно в договорах указывают, что банк имеет право по собственной инициативе и письменно предупредив клиента закрыть счет, если:

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  • Год не было никаких операций (и нет остатка средств на счете);
  • после смерти клиента;
  • если клиент нарушил свои обязательства согласно договору (например, не актуализировал данные);
  • если сотрудничество может привести к финансовым убыткам, ухудшению имиджа банка;
  • если клиент обманул банк (предоставил недостоверные данные);
  • если клиент использует счет не для собственных нужд;
  • если деятельность клиента противоречит законодательству;
  • при наличии оснований, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу;
  • в случае возникновения у банка подозрения или выявления признаков незаконных операций с платежным инструментом.

Как сообщают в Нацбанке, отдельная группа причин есть и в сфере финансового мониторинга. Есть пороговые суммы, после которых предоставление документов, подтверждающих происхождение средств, обязательно (речь идет о 400 тысяч грн). Если это меньшая сумма, то банки используют рискориентированный подход. Рисковыми считаются все нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEP (публичных лиц, чиновников, представителей власти) и тому подобное.

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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