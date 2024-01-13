За какие поступки клиентов Приватбанк блокирует счета: чего категорически нельзя делать

Клиент ПриватБанка, который не обновил персональные данные, потерял доступ к своему счету - банк в одностороннем порядке расторгнул договор.

https://glavred.info/economics/za-kakie-postupki-klientov-privatbank-blokiruet-scheta-chego-kategoricheski-nelzya-delat-10532960.html Ссылка скопирована

За какие поступки клиентов Приватбанк блокирует счета? / коллаж УНИАН

Клиент Приватбанка, который проигнорировал просьбу обновить персональные данные, потерял доступ к своему счету ‒ финучреждение в одностороннем порядке приняло решение расторгнуть договор. На такое положение вещей посетовал клиент на специализированном форуме Минфин.

"27 декабря в Приват24 появилось всплывающее сообщение, что нужно пройти актуализацию данных и кнопка "Напомнить позже". Сроков, когда это нужно сделать, конечно, не было. Из-за действия актуализировать не удалось (произошла ошибка). Решил сходить в отделение из Нового года и пройти эту актуализацию. Но 1 января Приватбанк поздравил с Новым Годом расторжением договора в одностороннем порядке без возможности обжаловать данное решение", – сказал он.

Представители Приватбанка объяснили ‒ расторгнуть договор они имели право.

видео дня

"При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления ваших средств на счетах, вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка", - отметили в финучреждении.

Как проверяют счета украинцев

Каждый банк обязан знать своего клиента. При оформлении счета клиент заполняет анкету: указывает свое имущественное положение, размер зарплаты, дополнительные доходы и так далее. Затем действует риск-ориентированный подход.

Обязательно должны быть проверены:

операции с превышением суммы 400 тысяч грн;

операции с участием публичных деятелей (депутатов всех уровней, чиновников);

физлиц-предпринимателей (в просторечии "ФОП"), которые зарегистрированы за последние три месяца;

тех, кто часто делает переводы за границей, обменивает банкноты.

Однако заподозрить нарушения и заблокировать могут практически любой перевод, говорят эксперты. Если зарплата клиента, например, составляет 10 тысяч грн в месяц, а он ежедневно переводит (или получает) тысячи гривен, то банк может посчитать такие операции сомнительными.

Проблемы у украинцев с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.