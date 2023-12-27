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Клиенты Приватбанка жалуются на внезапную блокировку счетов: что произошло

Яна Ставская
27 декабря 2023, 19:16обновлено 27 декабря, 20:18
Приватбанк объяснил, как действовать в таких ситуациях, и назвал причины.
Клиенты Приватбанка жалуются на внезапную блокировку счетов: что произошло
Приватбанк массово блокирует счета клиентов / коллаж Главреда, фото УНИАН

Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку финучреждением их банковских счетов, в частности из-за "нетипичных транзакций", говорится на Минфине.

Одна из клиенток поделилась, что ее сначала ограничили в приложении "Приват24" из-за "нетипичной транзакции", поскольку у банка отсутствовали документы о происхождении средств.

В то же время сама женщина отметила, что вовремя актуализировала свои данные, а никаких других сообщений Приватбанк ей не присылал.

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"Кроме того, у меня застряла большая сумма собственных средств в банке, которую я даже вывести не могу. Я сказала сотруднику, что все документы подтверждения могу предоставить и пройти любую верификацию. Также заблокировали карту моей невестки без возможности разблокировки из-за того, что я ей якобы перечислила 50 тысяч гривен. Для нас это шок", - рассказала клиентка.

На это же пожаловалась другая клиентка банка. Она написала, что попала под финмониторинг и предоставила все необходимые документы. Впрочем, вскоре ее "выбросило" из "Приват24" из-за якобы блокировки.

Среди последних отзывов на "Минфине" также жалоба на "удерживание банком платежа 8500 грн". Клиент пожаловался на блокировку карты после продажи криптовалюты. На что в Приватбанке ему посоветовали обратиться в полицию - там подтвердили, что против клиента не открыто никаких уголовных дел.

Впоследствии в банке ответили, что полиция должна провести расследование на факт мошенничества. Мужчине пришлось писать жалобу в НБУ и предоставлять банку выписку из реестра МВД, однако, по его словам, счета уже как полгода заблокированы.

Что говорят в Приватбанке

В Приватбанке подчеркнули, что работают исключительно в рамках действующего законодательства и согласно нормативно-правовым актам НБУ, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", - говорится в одном из ответов банка.

При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк.

Для перечисления средств на счетах, клиенту или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

  • реквизиты счета, открытого в другом банке на имя клиента;
  • документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
  • заявление о перечислении остатков средств.

Как писал Главред, в Украине гражданам выплатят несколько тысяч пособий. Поддержку окажут тем гражданам Украины, которые имеют статус вдовы / вдовца, приобретенный после 24 февраля 2022 года, ребенка младше 13 лет или лицо старше 65 лет. Также причиной для помощи может стать наличие прописки или статуса ВПЛ на территории деоккупированной Херсонской области.

Кроме того, в Нацбанке объяснили, как правильно пополнять карты. Утверждается, что банковские терминалы в Украине не берут части купюр. Например, проблемы могут быть с новыми, только выпущенными банкнотами.

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Приватбанк банкомат
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