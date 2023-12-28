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Нужно найти фигуру среди точек: невероятная оптическая иллюзия для гениев

Юрий Берендий
28 декабря 2023, 03:25
Попробуйте проверить свою наблюдательность и зрение, определив скрытую фигуру среди зеленых точек на картинке. На это способны лишь самые внимательные.
Нужно найти фигуру среди точек: невероятная оптическая иллюзия для гениев
Сможете ли вы найти скрытую фигуру за 5 секунд? / Коллаж Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Если вам нравится разгадывать головоломки, которые проверяют вашу наблюдательность, тогда этот визуальный тест для вас. Оптическая иллюзия - это увлекательное изображение предмета, рисунка или человека, изменяющего форму и бросающего вызов привычному способу восприятия вещей мозгом. Визуальные иллюзии делают простую загадку более интересной, поскольку эти игрушки решаются с помощью творческого мышления.

Нормальный человеческий мозг может смотреть на вещи или изображения по-разному, формируя разное восприятие с каждого угла. В этой интересной оптической иллюзии, вам нужно отыскать скрытую фигуру за зелеными точками на изображении, пишет JagranJosh.

Нужно найти фигуру среди точек: невероятная оптическая иллюзия для гениев
Сможете ли вы найти скрытую фигуру за 5 секунд? / фото: Bright Side

На изображении выше вам нужно идентифицировать фигуру, спрятанную за зелеными точками на картинке. Оптическая иллюзия проверяет наблюдательность зрителей, спрашивая: "какую фигуру вы видите?". Люди с острым зрением могут идентифицировать скрытую фигуру в течение 5 секунд.

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Изображение заставило тысячи взрослых людей почесать затылки, пытаясь разглядеть скрытую фигуру среди точек. Это изображение с оптической иллюзией-еще один интересный способ проверить свое зрение. Перед тем, как ответить на вопрос, вам нужно внимательно посмотреть на изображение, так как ответ довольно сложный.

В этой оптической иллюзии вам нужно найти фигуру, спрятанную среди зеленых точек на изображении. Сначала вы можете увидеть на изображении только зеленые круги. Однако, если присмотреться повнимательнее, то светло-зеленые цвета образуют на рисунке квадратную фигуру.

Для вашего удобства мы отметили скрытую фигуру на изображении ниже.

Нужно найти фигуру среди точек: невероятная оптическая иллюзия для гениев
Правильный ответ / фото: Bright Side

Утверждается, что если вам удастся идентифицировать скрытую фигуру внутри изображения всего за 5 секунд, это может быть признаком вашего экстраординарного зрения. Оптические иллюзии всегда дают захватывающее представление о том, как работает наш мозг. Определенные сочетания цвета, света и узоров могут обмануть наш мозг, заставив его визуально воспринимать то, чего там нет.

Также, предлагаем вам решить головоломку для самых внимательных. На картинке, где казалось, что изображено одинаковых панд, нужно обнаружить особое животное. Вам дается всего 7 секунд.

Кроме того, есть еще одна головоломка, в которой вам нужно найти цифру 257 за 10 секунд. Это оптическая иллюзия не очень сложная-цифра находится прямо перед вами, вам лишь нужно внимательно присмотреться к изображению.

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