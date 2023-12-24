Головоломка для рождественского настроения: нужно найти Санту за 9 секунд

На картинке изображены рождественские чулки - где-то среди них спрятался Санта-Клаус. Сможете ли вы найти его?

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Чтобы обнаружить Санту, нужно внимательно рассмотреть 33 чулка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

До Рождества осталось меньше суток, и если вы до сих пор не ощутили праздничное настроение, попробуйте разгадать рождественскую головоломку. Она не только погрузит вас в зимнюю сказку, но еще и заставит лучше работать ваш мозг и зрение.

Еще одна новогодняя головоломка развлечет ваших гостей, пока вы заканчиваете приготовления: Лучшая головоломка для праздничного настроения: найдите 5 отличий за 9 секунд.

Внимательно посмотрите на картинку ниже. На ней изображены рождественские чулки - где-то среди них спрятался Санта-Клаус. Сможете ли вы найти его за девять секунд?

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Чтобы обнаружить Санту, нужно внимательно рассмотреть 33 чулка.

Видите ли вы Санта-Клауса? / Фото: mirror.co.uk

Если у вас возникли трудности с головоломкой, то вот подсказка: посмотрите на средний ряд чулок. В одном из них можно рассмотреть голову Санты.

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разгадать очень сложную оптическую иллюзию - нужно найти эльфа за 10 секунд.

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