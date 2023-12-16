Лучшая головоломка для праздничного настроения: найдите 5 отличий за 9 секунд

Рождество и Новый год уже не за горами, и готовить нужно не только праздничный стол, но и развлечения на вечер, чтобы гости не заскучали. Разгадывание головоломки - отличный вариант, который понравится и взрослым, и детям.
Данная головоломка намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тем более что разгадать ее нужно в рекордно сжатые сроки. Самые зоркие справляются менее, чем за девять секунд.
Внимательно посмотрите на картинку и попробуйте найти пять отличий. Они кажутся очень похожими, но на самом деле это не так.
Вы удалось найти все различия? Если вы не справились с испытанием или признали поражение, пришло время узнать правильные ответы:
- на левом фото в углу возле костра собака, а на правом - снеговик;
- огонь на елке заменили на безделушку;
- последний чулок над огнем другого цвета;
- на венке появилась дополнительная безделушка;
- подсвечник имеет ребристый узор.
Ранее Главред предлагал вам пройти психологический тест по картинке: повезет ли вам в жизни.
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