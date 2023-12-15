Психологический тест по картинке: повезет ли вам в жизни

Тест покажет, кто вы по жизни - везунчик или неудачник. Все, что нужно сделать, это сказать, что вы увидели первым на картинке.

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Психологический тест основан на оптической иллюзии / Коллаж: Главред, фото: express.co.uk, ua.depositphotos.com

Психологические тесты могут ответить на многие вопросы. Причем иногда ответы могут быть такими, которых мы точно не ожидали. Ранее Главред предлагал определить, какой вы человек и чего вам не хватает в жизни, теперь же давайте разберемся, кто вы по жизни - везунчик или неудачник.

Тестом поделилась в Сети специалист по оптическим иллюзиям Мия Илинь, передает Express. Все, что нужно сделать, это посмотреть на картинку и, не задумываясь, сказать, что вы увидели первым.

Что вы увидели первым на картинке? / Фото: express.co.uk

Дорожка с кустами

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Если вам сразу бросилась в глаза дорожка, поросшая кустами, вам очень повезло. Вы считаете себя успешным человеком. Дела идут хорошо. Вы достигаете целей благодаря своей амбициозности, настойчивости и многолетнему труду.

Кроме того, вы легко ладите с людьми, избегаете ненужных конфликтов и споров. Ваша доброжелательность помогла завести хороших друзей.

В любой ситуации вы находите правильный путь благодаря своей интуиции и поддержке других.

Затылок мужчины

В вашей жизни сейчас непростой период, но вы преисполнены решимости, чтобы выдержать все испытания. В конце концов, черная полоса закончится.

Вы очень амбициозны и независимы, пользуетесь уважением друзей и родных. Но ваша проблема в том, что вы не умеете просить о помощи тогда, когда она очень нужна.

Вскоре все наладится, а нынешние проблемы стоит воспринимать как период личностной трансформации и роста.

Ранее Главред предлагал разобраться, кто вы - экстраверт или интроверт. Простой психологический тест расскажет о вашем типе личности.

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