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Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 257 за 10 секунд

Андрей Ганчук
4 декабря 2023, 05:32
Разгадайте головоломку, которая потребует максимальной концентрации – цифра 257, на самом деле, перед вашими глазами, но обнаружить ее непросто.
Загадка
Найдите цифру 257 всего за 10 секунд / IndiaTimes

Когда вас одолевает рутина, попробуйте разгадывать головоломки. Оптические иллюзии очень выручают, они помогают тренировать внимание и весело проводить время. На этот раз нам предлагают найти цифру 257 среди комбинации из двух цифр и одной буквы.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать IndiaTimes, не самая простая. Нужно среди комбинации из цифр и буквы обнаружить определенное число.

На изображении – черно-белая сетка, на которой комбинация 2S7. Ваша задача – найти цифру 257 среди них. Сделать это будет не так просто, поскольку цифра похожа на саму комбинацию.

видео дня

Дается лишь 10 секунд. Готовы? Тогда поехали!

Загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / IndiaTimes

Не удалось найти правильный ответ? Ловите разгадку – цифра 257 во второй столбике справа чуть ниже середины.

Разгадка
Если нашли цифру, вы очень внимательный человек / IndiaTimes

Пробуйте и другие головоломки. Например, вы можете разгадать хитрую головоломку для самых внимательных, где нужно за 10 секунд найти рыбу. За ней, кроме вас, охотятся и белые медведи в цветах разного цвета.

Также есть и головоломка, где надо за 7 секунд найти панду. Все животные на картинке одинаковые, но есть одна, которая отличается, ее и нужно попытаться обнаружить.

А есть еще и головоломка для веселых и находчивых. Нужно за 7 секунд найти овечку. Оптическая иллюзия похожа на предыдущую – здесь надо отыскать овечку, которая не такая, как другие.

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