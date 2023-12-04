Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 257 за 10 секунд

Разгадайте головоломку, которая потребует максимальной концентрации – цифра 257, на самом деле, перед вашими глазами, но обнаружить ее непросто.

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Найдите цифру 257 всего за 10 секунд / IndiaTimes

Когда вас одолевает рутина, попробуйте разгадывать головоломки. Оптические иллюзии очень выручают, они помогают тренировать внимание и весело проводить время. На этот раз нам предлагают найти цифру 257 среди комбинации из двух цифр и одной буквы.

Головоломка, которую нам предлагает разгадать IndiaTimes, не самая простая. Нужно среди комбинации из цифр и буквы обнаружить определенное число.

На изображении – черно-белая сетка, на которой комбинация 2S7. Ваша задача – найти цифру 257 среди них. Сделать это будет не так просто, поскольку цифра похожа на саму комбинацию.

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Дается лишь 10 секунд. Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / IndiaTimes

Не удалось найти правильный ответ? Ловите разгадку – цифра 257 во второй столбике справа чуть ниже середины.

Если нашли цифру, вы очень внимательный человек / IndiaTimes

Пробуйте и другие головоломки. Например, вы можете разгадать хитрую головоломку для самых внимательных, где нужно за 10 секунд найти рыбу. За ней, кроме вас, охотятся и белые медведи в цветах разного цвета.

Также есть и головоломка, где надо за 7 секунд найти панду. Все животные на картинке одинаковые, но есть одна, которая отличается, ее и нужно попытаться обнаружить.

А есть еще и головоломка для веселых и находчивых. Нужно за 7 секунд найти овечку. Оптическая иллюзия похожа на предыдущую – здесь надо отыскать овечку, которая не такая, как другие.

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