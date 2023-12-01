Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти рыбу

Попробуйте разгадать крайне непростую головоломку – нужно найти рыбу, за которой белые медведи в свитерах разного цвета устроили настоящую охоту.

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Найдите рыбку среди медведей за 10 секунд / The Sun

Каждый из нас день за днем сталкивается с рутиной и потребностью немного передохнуть. В такие моменты можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют развивать внимательность и весело проводить время. На этот раз нам нужно найти рыбу для медведей.

Головоломка, которую советует разгадать The Sun, крайне непростая. Чтобы ее разгадать, нужно проявить серьезную концентрацию и очень внимательно рассматривать картинку.

Внимательно смотрите на картинку и найдете рыбку / The Sun

На изображении – белые медведи. Все они в разных свитерах на зимней рыбалке ловят рыбу. Вам нужно найти эту рыбу, которая на картинке. Да, рыба там действительно есть, надо лишь внимательно посмотреть.

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Дается всего 10 секунд. Готовы? Поехали!

Если удалось найти рыбку, вы очень внимательный человек / The Sun

Не смогли найти рыбу? Ловите подсказку – она внизу слева на картинке.

Напомним, вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, вирусную головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. Нужно на паутине, где много пауков, найти целых 7 мух. На решение задачки 11 секунд.

Кроме того, есть и веселая головоломка для самых находчивых, где надо найти кота за 8 секунд. Кот запрятался среди множества кексов и порой не разберешь, где кекс, а где само животное.

А есть и хитрая головоломка для самых внимательных, где нужно за 13 секунд найти паука. На картинке много конфет, а среди них запрятался паук.

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