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Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти рыбу

Андрей Ганчук
1 декабря 2023, 16:36
Попробуйте разгадать крайне непростую головоломку – нужно найти рыбу, за которой белые медведи в свитерах разного цвета устроили настоящую охоту.
главное
Найдите рыбку среди медведей за 10 секунд / The Sun

Каждый из нас день за днем сталкивается с рутиной и потребностью немного передохнуть. В такие моменты можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволяют развивать внимательность и весело проводить время. На этот раз нам нужно найти рыбу для медведей.

Головоломка, которую советует разгадать The Sun, крайне непростая. Чтобы ее разгадать, нужно проявить серьезную концентрацию и очень внимательно рассматривать картинку.

Загадка
Внимательно смотрите на картинку и найдете рыбку / The Sun

На изображении – белые медведи. Все они в разных свитерах на зимней рыбалке ловят рыбу. Вам нужно найти эту рыбу, которая на картинке. Да, рыба там действительно есть, надо лишь внимательно посмотреть.

видео дня

Дается всего 10 секунд. Готовы? Поехали!

Отгадка
Если удалось найти рыбку, вы очень внимательный человек / The Sun

Не смогли найти рыбу? Ловите подсказку – она внизу слева на картинке.

Напомним, вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, вирусную головоломку для тех, у кого зрение, как у орла. Нужно на паутине, где много пауков, найти целых 7 мух. На решение задачки 11 секунд.

Кроме того, есть и веселая головоломка для самых находчивых, где надо найти кота за 8 секунд. Кот запрятался среди множества кексов и порой не разберешь, где кекс, а где само животное.

А есть и хитрая головоломка для самых внимательных, где нужно за 13 секунд найти паука. На картинке много конфет, а среди них запрятался паук.

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