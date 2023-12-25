Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти овечку за 8 секунд

Разгадайте веселую новогоднюю головоломку – на картинке много Дедов Морозов, но где-то среди них есть и овечка, которую нам нужно будет найти.

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Найдите овечку всего за 8 секунд / Jagranjosh

Когда вы устали от рутины на работе и хотите немного отвлечься, можете попробовать разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии позволят вам потренировать мозг и хорошо провести время. На этот раз нам нужно найти овечку среди Дедов Морозов.

Головоломка от Jagranjosh крайне непростая, но очень увлекательная. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно смотреть на картинку. Овечку найти не так уж и сложно, но понадобится максимальная концентрация.

На картинке – множество Дедов Морозов с разными эмоциями, которые, судя по всему, решили вместе сфотографироваться. Где-то среди них есть овечка и ее вам нужно найти.

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Дается всего 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку и вы найдете овечку / Jagranjosh

Не удалось найти овечку? Держите подсказку: она справа во втором ряду прячется возле одного из Дедов Морозов.

Если удалось отыскать овечку, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Пробуйте разгадывать и другие оптические иллюзии. Например, у нас для вас есть головоломка, где надо за 7 секунд найти щенка. Серый пес хорошо спрятался, и чтобы его найти нужно проявить внимательность.

Также можете попробовать разгадать головоломку, где надо найти букву O за 3 секунды. На картинке много раз повторяется буква Q, чтобы максимально вас запутать.

А еще у нас есть головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба. Среди рыже-белых котов в шляпах нужно найти еще четырех белых кошек.

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