Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 9 секунд найти кошек

Разгадайте веселую, но очень непростую головоломку – нужно попробовать отыскать сразу четырех кошек среди множества рыже-белых котов в черных шляпах.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-teh-u-kogo-zrenie-kak-u-yastreba-nado-za-9-sekund-nayti-koshek-10522837.html Ссылка скопирована

Найдите белых кошей среди других котов за 9 секунд / Indiatimes

Скука и рутина порой сопровождает каждого как дома, так и на работе. Чтобы поднять себе настроение, можно поразгадывать веселые головоломки. На этот раз нам нужно будет найти кошек среди других котов.

Головоломка, которую предлагает нам разгадать Indiatimes занимательная, но действительно непростая. Нужно проявить особую концентрацию, чтобы ее разгадать.

На картинке – множество рыже-белых котов. Некоторые из них еще и в черных шляпах. Ваша задача – найти среди них 4 белых кота. Да, они действительно там есть, нужно лишь очень внимательно смотреть на рисунок.

видео дня

Дается всего 9 секунд. Готовы? Тогда поехали!

На картинке есть и белые кошки, постарайтесь их найти / Indiatimes

Не смогли найти белых кошек? Ловите подсказку на картинке.

Если удалось найти белых кошек, у вас очень хорошее зрение / Indiatimes

Если вам не удалось найти правильный ответ, не расстраивайтесь. Тренируйтесь, и все у вас получится. А пока можете попробовать разгадать другие головоломки. Например, головоломку для тех, у кого великолепное зрение, где нужно за 10 секунд найти цифру 257.

Кроме того, есть и головоломка для самых внимательных. Там понадобится за 7 секунд найти панду. Все панды, на первый взгляд, одинаковые, но вам следует отыскать особенную.

Есть и головоломка для веселых и находчивых. Чтобы ее разгадать, вам нужно будет найти особенную овечку. Она не такая, как все, и надо разобраться, почему.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.