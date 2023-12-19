Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти щенка

Попробуйте разгадать непростую, но очень веселую головоломку – щенок очень хорошо спрятался от вас и чтобы его найти, нужно реально постараться.

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Помогите найти женщине щенка за 7 секунд / Indiatimes

Когда дома или на работе одолевает скука, пробуйте разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии позволяют весело проводить время и тренируют ваш мозг. На этот раз нам нужно найти щенка, который спрятался в парке

Головоломка от Indiatimes очень веселая и занимательная. Чтобы ее разгадать, нужно хорошо изучить картинку. Иначе не удастся быстро справиться с задачкой.

На картинке – парк, в котором все занимаются своими делами. Старик кормит голубей, пара беседует на скамейке, а дети играют с воздушными шариками.

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И только женщина прикрепляет на стенде объявление о потерянном щенке. Ваша задача – помочь ей. На изображении заметно, что собака серого цвета. Дается всего 7 секунд.

Смотрите внимательно на картинку и найдите щенка / Indiatimes

Готовы? Тогда поехали!

Не нашли щенка? Ловите подсказку: щенок спрятался с левой стороны под мостиком. Смотрите чуть выше центра картинки.

Если удалось найти щенка, у вас прекрасное зрение / Indiatimes

Не расстраивайтесь, если не нашли щенка – тренируйтесь и разгадывайте другие головоломки.

Например, вы можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого прекрасное зрение. Здесь нужно найти букву O среди множества Q. Это достаточно простая оптическая иллюзия и на ее разгадку дается лишь 3 секунды.

Можно поразгадывать и головоломку для тех, у кого зрение, как у ястреба. Там за 9 секунд среди рыже-белых котов надо найти четырех белых кошек. Иллюзия непростая, здесь нужно хорошо подумать.

Кроме того, у нас есть для вас и головоломка для тех, у кого великолепное зрение. Нужно найти цифру 257. Дается всего 10 секунд.

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