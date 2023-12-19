Некоторые украинцы могут получить 4500 грн: кому выплатят помощь

В Украине гражданам выплатят несколько тысяч помощи. Кто получит - расскажет Главред.

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Некоторые украинцы могут получить 4500 грн / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Фонд Cash for Refuges выплатит гражданам Украины помощь в размере 4415 грн. Об этом сообщили в благотворительном фонде Дукат. Главред расскажет, кто сможет получить помощь на банковский счет.

Кто получит помощь

Начисление денежной помощи, по словам благотворительного фонда, будет предоставляться тем, кто столкнулся с трудными обстоятелствами из-за военных действий.

Поддержку предоставят тем гражданам Украины, которые имеют статус вдовы/вдовца, приобретенный после 24 февраля 2022 года, ребенка младше 13 лет или человека старше 65 лет. Также причиной для помощи может стать наличие прописки или стауса ВПЛ на территории деоккупированной Херсонской области.

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Что нужно для оформления помощи

Для того, чтобы пройти регистрацию у волонтеров фонда, будет необходимо предоставить некоторые документы.

Список документов:

паспорт с выпиской о месте жительства

идентификационный код

свидетелььство о браке

свидетельство о смерти супруга

свидетельство о рождении ребенка

номер карты ПриватБанк или счета другого банка

справка ВПЛ

документ про инвалидность

Выплаты украинцам

Напомним, украинские граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового-трудового стажа, могут получать временную помощь (социальную пенсию) ‒ согласно законодательству.

Также, в Украине с 1 января 2024 года для выхода на пенсию в возрасте 60 лет потребуется 31 год страхового стажа. Ежегодно требования к трудовому стажу растут на 12 месяцев. Как считают эксперты, такие нормы должны подталкивать украинцев к официальному трудоустройству.

Помимо прочего, украинским пенсионерам могут прекратить насчитывать выплаты. Однако не всем – только тем, кто получает пенсию на карточку, но потом долго не снимают с нее деньги или не осуществляют другие операции.

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