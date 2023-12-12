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Правила ухода на пенсию ужесточат: кому из украинцев грозят проблемы

Дмитрий Видоменко
12 декабря 2023, 20:03
В Украине уже с 1 января для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 31 год стажа )(сейчас норма составляет 30 лет).
Пожилой мужчина, монеты
Ежегодно требования к трудовому стажу для ухода на песнию растут на 12 месяцев / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 января 2024 года для выхода на пенсию в возрасте 60 лет потребуется 31 год страхового стажа. Об этом говорится в материале "Обозреватель".

Ежегодно требования к трудовому стажу растут на 12 месяцев. Как считают эксперты, такие нормы должны подталкивать украинцев к официальному трудоустройству.

Как говорят чиновники, пока украинцы в среднем выходят на пенсию, имея в среднем 32 года страхового стажа. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит нормы для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом якобы должен стать 2028 год. Такие правила были введены для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста.

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Что делать, если не хватает стажа до пенсии?

Каждый украинец может узнать свой стаж в электронной системе Пенсионного фонда. Затем следует подсчитать, сколько стажа у украинца будет на момент 60-летнего юбилея и определить, хватит ли его.

Есть возможность докупить стаж. Если вы приобретаете стаж непосредственно перед выходом на пенсию, ежемесячно будет стоить 44% минимальной зарплаты (сейчас этот показатель составляет 2948 грн). Если вы не работаете официально, вам не начисляется стаж и к 60-летию есть еще время, можно постепенно покупать стаж (по одному месяцу в месяц) за 22% от минимальной зарплаты (сейчас 1474 грн).

Напомним, чтобы избежать потери части или полной суммы пенсии, граждане Украины должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об определенных обстоятельствах.

Также в Украине определенная часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту. Размер ежемесячных выплат колеблется от 300 до 570 гривен.

Кроме этого, с 1 января 2024 года максимальная пенсия в Украине значительно увеличится. Она составит 23 610 гривен, что на 2 680 гривен больше, чем в 2023 году.

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