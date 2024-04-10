В Украине резко изменилась цена на основной элемент борщевого набора: что произошло

Производители вынуждены снижать цены, даже при том, что запасы столовой свеклы быстро уменьшаются.

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В Украине снижается цена на популярный овощ / Колаж: Главред, фото: УНИАН

На этой неделе в Украине значительно снизились цены на столовую свеклу. Одной из причин такого снижения является уменьшение спроса на овощ. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, цены на свеклу снизились в среднем на 13% по сравнению с прошлой неделей. Сейчас ее стоимость колеблется от 8 до 14 гривен за килограмм.

Спрос на свеклу значительно уменьшился, что привело к снижению цен на рынке. Кроме того, на рынке сталкиваются с давлением от увеличения количества некондиционной свеклы, которую производители пытаются реализовать в первую очередь. Также на стоимость продукта влияет ухудшение качества свеклы в хранилищах.

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"Снизить отпускные цены в данном сегменте, фермеры вынуждены даже при том, что запасы столовой свеклы в хранилищах украинских хозяйств стремительно сокращаются", - отметили аналитики.

В то же время даже в таких условиях украинским фермерам удается продавать свеклу в среднем вдвое дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине наблюдается колебание цен на продукты питания. За последний год общая стоимость снизилась на 0,1%. Куриные яйца подешевели на 34,3%, а сливочное масло подорожало на 13,5%. Некоторые другие продукты также подешевели: подсолнечное масло на 17,4%, овощи на 12,2%, сахар на 13,3%.

Также снижаются цены на белокочанную капусту в Украине. Сейчас ее можно приобрести за 5-10 грн/кг, по сравнению с 12 грн/кг неделю назад. Снижение цен связывают с ухудшением качества капусты и уменьшением спроса.

Как сообщал Главред, супермаркеты и магазины используют "трюки" с ценами, чтобы получать больше денег от покупателей. Например, они округляют цены так, чтобы забрать сдачу. Это может быть очень маленькая сумма, но при большом количестве покупок она накопится. Чтобы избежать этого, можно пользоваться банковской картой для оплаты.

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