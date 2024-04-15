УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало, а что - подешевело

Дмитрий Видоменко
15 апреля 2024, 09:30
В течение марта средние цены на продукты питания в Украине упали на 0,2% (больше всего всего подешевели куриные яйца).
Рынок, продукты
Как изменились цены на продукты в Украине за месяц? / коллаж Главред, фото УНИАН

В течение марта средние цены на продовольствие в Украине снизились на 0,2% (сильнее всего подешевели яйца). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в марте нынешнего года средние цены на крупы гречневые упали на 2,2% ‒ до 27,4 гривен за килограмм. Сильно подешевели и другие крупы.

Кроме того, свинина подешевела на 1,5 ‒ до 177,1 гривен за килограмм, а куриные яйца подешевели на 16,3% ‒ до 41,5 гривен за десяток.

видео дня

Подешевели овощи - капуста на 5,2% (до 14 гривен за килограмм), морковка - на 9,9% (до 12,8 гривен за килограмм). Подсолнечное масло подешевело на 1,8% (до 57,3 гривен за литр), сахар - на 2,4% (до 30,7 гривен за килограмм).

В то же время хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 1,0% (до 44,9 гривен за килограмм). Яблоки подорожали на 2,8% (до 23,8 гривен за килограмм).

876

Государственная служба статистики Украины

Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Министром Кабинета Министров Украины.

Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создания и надлежащего функционирования общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине значительно снизились цены на столовую свеклу из-за уменьшения спроса на этот овощ. Цены в среднем снизились на 13% по сравнению с прошлой неделей и колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм.

Также на 13% снизились цены на картофель, их стоимость составляет 14-18 гривен за килограмм. Предложение картофеля на рынке большое, но спрос уменьшается.

Как сообщал Главред, в Украине вырос спрос на свежую малину, оптовая цена сейчас составляет около 1200 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на свежую малину могут быть выше из-за роста цен на мировом рынке замороженной малины.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты
Реклама

Главное за день

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула

09:22 Интервью
Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

08:14 Украина
У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

07:34 Мир
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка 26621

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

Этот день изменит судьбу Украины : когда война закончится - прогноз 9507

"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогноз

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом 5824

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

На Иисуса похож : Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы 5240

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

Последние новости

10:09

"Убивают Украину": Стивен Кинг жестко разругал республиканцев в США

10:02

Почему нельзя есть горячий хлеб: причина, которую знают единицы

09:45

"Это невыносимо": путинист Пригожин признался о зависимости певицы Валерии

09:31

Достанут ЧФ РФ в любой точке Черного моря: в СБУ рассказали, как модернизировали Sea Baby

09:30

Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало, а что - подешевело

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - АндрусивДля Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив
09:22

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула

08:48

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось

08:47

Гороскоп на завтра 16 апреля: Скорпионам - время расслабиться, Ракам - недопонимание

08:14

Оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

Реклама
08:14

В Раде рассказали, заменит ли электронный кабинет поход в военкомат

07:34

У Байдена рассказали, что нужно для одобрения помощи Украине

06:46

РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили амбиции оккупантов

06:03

Запад боится России, но не Иранамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти магнит

04:05

РФ нацелилась на три крупных города: названо направление нового удара врага

03:32

Передача Украине дополнительных систем ПВО: экс-советник главы ОП назвал сроки

03:00

8000$ за ночь: принца Гарри и Меган Маркла "подловили" в интересном месте

02:00

До 20 тысяч грн: стало известно, почем продают билеты на "Евровидение-2024"

01:20

Ракеты отбивала даже Саудовская Аравия, это испанский стыд - эксперт об атаке на Израиль

00:26

Летом войска РФ в Крыму ждет "жаркий курортный сезон": в ГУР и СБУ сделали заявление

Реклама
14 апреля, воскресенье
23:48

Почему нельзя заливать полный бак в авто: ответ удивит опытных водителей

23:00

Будет ли большая война между Ираном и Израилем: у Байдена сделали прогноз

22:09

Войска РФ продвигаются: адмирал США раскрыл планы Путина и призвал помочь Украине

21:50

Положение становится тяжелым: Зеленский назвал самую "горячую" точку на фронте

21:37

Война Израиля и Ирана: чего ждать Украинемнение

21:05

"Ситуация напряженная": Умеров назвал направление нового штурма РФ на востоке

20:19

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

20:04

РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"Фото

19:23

Произойдет настоящее чудо: что нужно сделать 15 апреля - приметы

19:11

Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

18:57

Существует три сценария завершения войны, большинство Украину не устраивает – военный

18:45

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

18:44

Бадоев впервые за четыре года собрал семью: показал фото взрослых детей

18:27

От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

18:17

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

18:09

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

17:44

Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения

17:16

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

17:04

Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

16:43

Как родилась дочь престарелого Петросяна: молодуха путиниста случайно проговорилась

Реклама
16:37

Использует те же методы, что и РФ: Зеленский осудил атаку Ирана и обратился к США

16:17

Удар по центру управления войск в Луганске: в ВСУ намекнули, чем взорвали россиян

16:10

Войска РФ могут попытаться взять в кольцо Работино: боец ВСУ раскрыл детали

16:05

Городская легенда: для чего раньше засыпали сахар в бензобак - настоящая причинаВидео

15:59

Ситуация будет патово-критической: прогноз по помощи США на фоне войны в Израиле

15:59

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Рыбам - путешествие, Овнов подведет здоровье

15:43

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Ракам - конкуренция, Львам - растраты

15:13

Передача нового комплекса ЗРК Patriot Украине: в ВСУ назвали вероятные сроки

15:04

Эксперт спрогнозировал, подскочат ли цены на бензин из-за обстрелов

14:45

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять