Как изменились цены на продукты в Украине: что подорожало, а что - подешевело

В течение марта средние цены на продукты питания в Украине упали на 0,2% (больше всего всего подешевели куриные яйца).

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Как изменились цены на продукты в Украине за месяц? / коллаж Главред, фото УНИАН

В течение марта средние цены на продовольствие в Украине снизились на 0,2% (сильнее всего подешевели яйца). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в марте нынешнего года средние цены на крупы гречневые упали на 2,2% ‒ до 27,4 гривен за килограмм. Сильно подешевели и другие крупы.

Кроме того, свинина подешевела на 1,5 ‒ до 177,1 гривен за килограмм, а куриные яйца подешевели на 16,3% ‒ до 41,5 гривен за десяток.

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Подешевели овощи - капуста на 5,2% (до 14 гривен за килограмм), морковка - на 9,9% (до 12,8 гривен за килограмм). Подсолнечное масло подешевело на 1,8% (до 57,3 гривен за литр), сахар - на 2,4% (до 30,7 гривен за килограмм).

В то же время хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 1,0% (до 44,9 гривен за килограмм). Яблоки подорожали на 2,8% (до 23,8 гривен за килограмм).

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Напомним, в Украине значительно снизились цены на столовую свеклу из-за уменьшения спроса на этот овощ. Цены в среднем снизились на 13% по сравнению с прошлой неделей и колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм.

Также на 13% снизились цены на картофель, их стоимость составляет 14-18 гривен за килограмм. Предложение картофеля на рынке большое, но спрос уменьшается.

Как сообщал Главред, в Украине вырос спрос на свежую малину, оптовая цена сейчас составляет около 1200 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на свежую малину могут быть выше из-за роста цен на мировом рынке замороженной малины.

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