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Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт

Руслана Заклинская
13 апреля 2024, 19:27
Увеличение предложения импортных томатов повлекло снижение спроса на тепличные.
Можно сэкономить: в Украине стремительно снижается цена на популярный продукт
На рынке упала цена на популярный овощ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине заметно снизилась цена на импортные томаты. Стоимость овоща снизилась в среднем на 18% и теперь турецкие томаты поступают в продажу по 70-80 гривен за килограмм. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, после подорожания помидоров неделей ранее, темпы их сбыта значительно снизились, а предложение наоборот выросло. Поэтому продавцы решили снизить отпускные цены на импортные томаты, чтобы избежать накопления непроданных запасов на складах оптовых компаний.

Ключевые игроки на рынке отмечают, что снижение цен в этом сегменте имеет несколько причин. Увеличение предложения импортных томатов повлекло снижение спроса на тепличные, тогда как темпы их реализации существенно снизились.

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Сейчас цены на импортный томат в Украине на 20% ниже, чем в первой половине апреля 2023 года. В то же время продавцы убеждены, что цены на этот овощ будут снижаться и на следующей неделе.

Проект EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине значительно снизились цены на столовую свеклу из-за уменьшения спроса на этот овощ. Цены в среднем снизились на 13% по сравнению с прошлой неделей и колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм.

Также на 13% снизились цены на картофель, их стоимость составляет 14-18 гривен за килограмм. Предложение картофеля на рынке большое, но спрос уменьшается.

Как сообщал Главред, в Украине вырос спрос на свежую малину, оптовая цена сейчас составляет около 1200 грн/кг. Аналитики прогнозируют, что в этом году цены на свежую малину могут быть выше из-за роста цен на мировом рынке замороженной малины.

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