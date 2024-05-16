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Какой пенсии можно добиться с "минималкой": названа точная сумма

Дмитрий Видоменко
16 мая 2024, 08:35
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В Украине с минимальной зарплатой в 8 тысяч грн и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 2 255 грн.
Пенсионеры, мужчина
Какую пенсию можно получить с зарплатой-"минималкой"? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине с минимальной зарплатой в 8 тысяч грн и с 35 годами стажа можно рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 2 255 грн (а размер выплаты зависит от нескольких характеристик). Об этом говорится в публикации "Обозреватель".

К примеру, согласно последним данным Пенсионном фонде, в Украине средняя зарплата, по которой заплатили единый социальный взнос, составляет 16 836 грн.

Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн) и 35 лет страхового стажа, размер будущей выплаты составит приблизительно 2 255 грн.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Среди пенсионеров около 2,7 млн тех, которые работают по-прежнему. Они в среднем получают 6 тысяч грн (а всего пенсию получают 10,1 млн украинцев). Из них наибольшее количество (2,6 млн) получают пенсию до 3 тысяч грн (и еще 1,7 млн человек получают от 3 тысяч до 4 тысяч грн). От 4 тысяч до 5 тысяч грн у 1,8 млн украинцев.

Таким образом, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тысяч грн (высокие пенсии ‒ от 10 тыс. грн ‒ получают 1,2 млн пенсионеров).

К слову, сообщается ‒ эффективная пенсионная система может предоставить возможность работнику получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Также известно, что международная организация труда рекомендует ‒ минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от стандартного заработка человека.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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